Σκευωρίες από πολιτικούς αντιπάλους βλέπει τώρα ο Λαζαρίδης - Οι πρώτες δηλώσεις μετά την παραίτηση

Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης παραχώρησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος τώρα «βλέπει» σκευωρίες εναντίον του από τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Δύο μόλις εικοσιτετράωρα μετά την ορκωμοσία του Αθανάσιου Καββαδά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μακάριος Λαζαρίδης κάνει για μια σκευωρία των πολιτικών του αντιπάλων, η οποία θα πέσει στο κενό. Μάλιστα, ανέφερε πως όσοι τον διέβαλαν, προσπάθησαν να τον εξοντώσουν ηθικά και πολιτικά αλλά θα πάρουν σύντομα τις απαντήσεις τους.

Ο βουλευτής Καβάλας, σε δηλώσεις στο Center TV, ανέφερε: «Η σκευωρία την οποία επιχείρησαν να στήσουν πολιτικοί μου αντίπαλοι, εκτός και εντός Καβάλας θα πέσει στο κενό. Μια σκευωρία, η οποία επιχείρησε να με εξοντώσει ηθικά και πολιτικά. Πολύ σύντομα όλοι αυτοί θα πάρουν τις απαντήσεις τους και οι απαντήσεις αυτές θα δοθούν από εδώ από την Καβάλα καθώς το οφείλω στις Καβαλιώτισσες και τους Καβαλιώτες σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι για δυο συνεχόμενες φορές με έχουν στείλει στο ελληνικό κοινοβούλιο».