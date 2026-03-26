«Σκιά» στις εκπτώσεις της Black Friday και της Cyber ​​Monday - Τι έδειξε έρευνα της Κομισιόν

Παραπλανητικές εκπτώσεις και αμφιλεγόμενες πρακτικές τιμολόγησης φαίνεται να κυριαρχούν στις μεγάλες διαδικτυακές προσφορές της Black Friday και της Cyber Monday, σύμφωνα με νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών αρχών προστασίας καταναλωτών. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι σχεδόν ένας στους τρεις εμπόρους παρουσιάζει λανθασμένα τις εκπτώσεις, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια στην ψηφιακή αγορά.



Η πανευρωπαϊκή «σάρωση», που πραγματοποιήθηκε σε 314 ηλεκτρονικά καταστήματα σε 23 κράτη-μέλη, αλλά και σε Ισλανδία και Νορβηγία, φέρνει στο φως ένα ευρύ φάσμα πρακτικών που επηρεάζουν άμεσα τις αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών - από ασαφείς συγκρίσεις τιμών έως τεχνικές πίεσης και «κρυφές» χρεώσεις. Τα στοιχεία ενισχύουν τις ανησυχίες των αρχών ότι ένα σημαντικό μέρος των online εκπτώσεων ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών.

Η έρευνα

Σύμφωνα με την έρευνα, οι αρχές προστασίας των καταναλωτών έλεγξαν 314 διαδικτυακούς εμπόρους και διαπίστωσαν ότι το 30% ανέφερε ανακριβώς τις εκπτώσεις κατά τη διάρκεια αυτών των πωλήσεων. Σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αναγραφές Τιμών, όταν μια επιχείρηση ανακοινώνει μια έκπτωση, η τιμή αναφοράς πρέπει να είναι η χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε τις τελευταίες 30 ημέρες.

Οι αρχές αξιολόγησαν επίσης άλλες τακτικές πωλήσεων που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών. Από τους εμπόρους που ελέγχθηκαν:

Το 36% επιχείρησε να προσθέσει προαιρετικά είδη στα καλάθια των καταναλωτών. Από αυτούς, τέσσερις στους δέκα το έκαναν χωρίς να ζητήσουν ρητά τη συγκατάθεσή τους.

Το 34% εμφάνισε συγκρίσεις τιμών. 6 στους 10 από αυτούς δεν εξήγησαν με σαφήνεια την αναφορά για τη σύγκριση τιμών τους.

Το 18% χρησιμοποίησε τεχνικές πώλησης υπό πίεση, όπως ο ισχυρισμός ότι ένα προϊόν εξαντλείται ή η χρήση χρονομέτρων αντίστροφης μέτρησης. Το CPC διαπίστωσε ότι περισσότερες από τις μισές από αυτές τις περιπτώσεις ήταν παραπλανητικές. Μια τεχνική πώλησης υπό πίεση μπορεί να θεωρηθεί παραπλανητική, για παράδειγμα, όταν ο ισχυρισμός περί σπανιότητας είναι ψευδής.

Το 10% χρησιμοποίησε την «στάγδην τιμολόγηση», όπου προστέθηκαν επιπλέον χρεώσεις ή χρεώσεις αργά στη διαδικασία αγοράς, όπως τέλη αποστολής ή υπηρεσιών.

Η προσθήκη ειδών χωρίς τη συγκατάθεση του καταναλωτή, η παραπλανητική εμφάνιση τιμών, ο ψευδής ισχυρισμός ότι ένα προϊόν εξαντλείται ή η απόκρυψη επιπλέον χρεώσεων μέχρι το τέλος της διαδικασίας, αποτελούν παράνομες πρακτικές βάσει του δικαίου της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Μετά τον έλεγχο, οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών μπορούν να λάβουν μέτρα κατά των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν.

Οι « σαρώσεις» συντονίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διεξάγονται ταυτόχρονα από τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου. Στόχος αυτής της σάρωσης ήταν να αξιολογηθεί κατά πόσον οι εκπτώσεις και οι πρακτικές τιμολόγησης κατά τη διάρκεια σημαντικών εκπτωτικών εκδηλώσεων, όπως η Black Friday και η Cyber ​​Monday, ήταν σύμφωνες με το δίκαιο των καταναλωτών της ΕΕ.



Τα ακόλουθα κράτη μέλη της ΕΕ συμμετείχαν στην έρευνα σάρωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία. Η Ισλανδία και η Νορβηγία συμμετείχαν επίσης στην έρευνα σάρωσης.