Σκιάθος: Άγριο ξύλο με μαθητές γυμνασίου μετά από «ραντεβού» - Οι συμμαθητές τους τραβούσαν βίντεο

Νέο σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στη Σκιάθο, με δύο μαθητές γυμνασίου να κλείνουν ραντεβού «για ξύλο» και να έρχονται στα χέρια μπροστά στα μάτια των συμμαθητών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skiathoslife.gr, η διαμάχη τους ξεκίνησε αρχικά λεκτικά μέσα στο χώρο του σχολείου. Στη συνέχεια όμως, οι ανήλικοι μαθητές έδωσαν ραντεβού εκτός σχολείου όπου και ξεκίνησαν να χτυπούν ο ένας τον άλλον με κλωτσιές και μπουνιές στο πρόσωπο.

Οι συμμαθητές τους μάλιστα, που έγιναν θεατές της συμπλοκής, έσπευσαν να βιντεοσκοπήσουν τα δύο παιδιά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, για το βίαιο συμβάν ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο ανήλικους. Εκείνοι προσήλθαν στο ΑΤ Σκιάθου μαζί με τους γονείς τους, έχοντας φανερά στο σώμα τους τα σημάδια της πάλης και κυρίως στο πρόσωπο.

Σχηματίστηκε δικογραφία για τους ανήλικους για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης ανηλίκων ατόμων και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ οι γονείς παραπέμφθηκαν για το αδίκημα της παραμέλησης ανηλίκου.

Αμφότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου ενώ διενεργείται προανάκριση.