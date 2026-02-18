Σκιάθος: Πώς πέθανε η 38χρονη λεχώνα στο νοσοκομείο Βόλου - «Η μαγνητική ήταν καθαρή»

Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τον αιφνίδιο θάνατο της 38χρονης λεχώνας από τη Σκιάθο η οποία νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του Βόλου. Η νεαρή κοπέλα είχε φέρει στον κόσμο πριν από 20 ημέρες το τρίτο της παιδί ωστόσο υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία ενώ βρισκόταν στο σπίτι της με αποτέλεσμα να διακομιστεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Αφού παρέμεινε στη ΜΕΘ για μερικές, έλαβε εξιτήριο καθώς η κατάσταση της υγείας της είχε σταθεροποιηθεί. Ενώ βρισκόταν στον θάλαμο νοσηλείας, ζήτησε να σηκωθεί για να πάει τουαλέτα και μέσα σε ελάχιστα λεπτά, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η 38χρονη σωριάστηκε στο έδαφος και λίγη ώρα αργότερα εξέπνευσε.

Ο εξάδελφός της, Πατέρας Ιωσήφ οποίος είναι Ηγούμενος μοναστηριού στη Σκιάθο, μίλησε στο ΣΚΑΙ και περιέγραψε τα όσα τραγικά έζησε η οικογένεια της άτυχης γυναίκας: «Ξύπνησε χθες μια χαρά, ήθελε να φάει κιόλας. Μόλις ζήτησε να πάει τουαλέτα και της έβαλαν τον καθετήρα, ζαλίστηκε, έπεσε η πίεσή της ακαριαία. Έπαθε πολλαπλές ανακοπές και αυτό ήταν που την οδήγησε στον θάνατο».

«Αν έγινε κάποιο ιατρικό λάθος δεν μπορώ να το γνωρίζω γιατί δεν ήμουν κοντά της. Ήταν ο πατέρας της και ο νυν άντρας της, αλλά δεν θεωρώ ότι έγινε κάποιο λάθος. Έγινε κάποια επιπλοκή απ' ό,τι είπαν. Απ' ότι μου είπαν έγινε και μαγνητική, ήταν καθαρή και στο κεφάλι δηλαδή, επειδή είχε εγκεφαλική αιμορραγία. Η πίεσή της δεν είχε πέσει ωστόσο. Προσπαθούσαν οι γιατροί να τη ρίξουν» προσέθεσε.

Όσον αφορά στα τρία της παιδιά, ο ίδιος σημειώνει «»Αυτό είναι το πρόβλημα. Αφήνει πίσω της 20 ημερών παιδάκι. Αυτό τώρα το παιδάκι αναζητά τη μάνα του».