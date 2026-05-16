Σκιάθος: Σοβαρός τραυματισμός ζευγαριού σε τροχαίο - Το αυτοκίνητό τους έπεσε σε είσοδο ξενοδοχείου

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Σκιάθο, όταν ο οδηγός ενός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω στην είσοδο ξενοδοχείου.



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα skiathoslife, το όχημα κινούνταν σε στροφή κοντά στο ξενοδοχείο, όταν εξετράπη της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το αυτοκίνητο φέρεται να προσέκρουσε αρχικά στο κράσπεδο πεζοδρομίου στη δεξιά πλευρά και στη συνέχεια να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, καταλήγοντας με σφοδρότητα στην είσοδο ξενοδοχείου.

Εκτός οχήματος η γυναίκα

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά ο οδηγός και η συνοδηγός, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για ζευγάρι γύρω στα 50. Μάλιστα, η γυναίκα βρέθηκε εκτός οχήματος, ενώ ο οδηγός του οχήματος χτύπησε σε πλευρά και θώρακα.





Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι οποίες παρείχαν πρώτες βοήθειες και προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των τραυματιών.

Με C-130 στην Αθήνα το ζευγάρι

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή τους με στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C-130 Hercules προς την Ελευσίνα και εν συνεχεία με ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Η επιχείρηση μεταφοράς πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 20:20, με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο συντονισμένης διαδικασίας αεροδιακομιδής.



Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται.