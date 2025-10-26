Σκιάθος: Βίντεο με περιπολικό να μετατρέπεται σε... νυφικό αυτοκίνητο

Μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις για την χρήση των οχημάτων της αστυνομίας για μετακομίσεις αλλά και για μεταφορά διασήμων καλλιτεχνών, αυτή τη φορά στην Σκιάθο ένα περιπολικό έκανε χρέη «νυφικού αυτοκινήτου».



Συγκεκριμένα, μια πρώην δόκιμη αστυνομικός στη Σκιάθο έφτασε στην εκκλησία με φάρους, κόρνες και σειρήνες με το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας να προκαλεί σχόλια και αντιδράσεις.



Το βίντεο ήρθε εν μέσω αντιδράσεων που έχουν προκληθεί έπειτα από τη δημοσιοποίηση άλλων βίντεο, όπως εκείνο με τη μεταφορά της γνωστής τραγουδίστριας Δέσποινας Βανδή με περιπολικό ή και τη χρήση υπηρεσιακού οχήματος για μεταφορά ψυγείου.



Και όλα αυτά συμβαίνουν λίγους μήνες από τότε που η Κυριακή Γρίβα ξεψύχησε από το χέρι του πρώην συντρόφου της έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων, διότι της είπαν ότι το «περιπολικό δεν είναι ταξί».