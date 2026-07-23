Σκηνές Άγριας Δύσης στα ορεινά της Βιάννου: Αλληλοκαταγγελίες για πυροβολισμούς και τρεις συλλήψεις

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς, που από καθαρή τύχη, όπως φαίνεται, δεν είχε άσχημη κατάληξη, ερευνά τις τελευταίες ώρες η τοπική ΕΛ.ΑΣ. Το περιστατικό έγινε σε ορεινή περιοχή του Δήμου Βιάννου, ενώ συνελήφθησαν τρεις νεαροί άνδρες, μετά από αλληλοκατηγορίες για ένοπλη επίθεση.

Διαβάστε πώς έγινε το νέο σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς στην Κρήτη.