Σκηνές από ταινία θρίλερ στη Λάρισα - Βγήκε από το σπίτι με τον μπαλτά στο χέρι

Τον τρόμο σκόρπισε ένας άνδρας το μεσημέρι της Κυριακής 2 Νοεμβρίου 2025 στη Λάρισα, καθώς βγήκε στον δρόμο κρατώντας έναν μπαλτά στο χέρι του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το onlarissa, προηγήθηκε επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο σπίτι του άνδρα. Στη συνέχεια ο άνδρας, κραδαίνοντας έναν μπαλτά βγήκε στον δρόμο στη συνοικία των Λαχανόκηπων.

Όταν έντρομοι τον αντιλήφθηκαν οι γείτονες , ειδοποίησαν την αστυνομία. Oμάδα ΔΙΑΣ έσπευσε στο σημείο και αφού του αφαίρεσαν το εργαλείο από τα χέρια του, του έγινε προσαγωγή.