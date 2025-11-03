Ελλάδα Αστυνομία Λάρισα Local News

Σκηνές από ταινία θρίλερ στη Λάρισα - Βγήκε από το σπίτι με τον μπαλτά στο χέρι

Έντρομοι οι κάτοικοι της περιοχής, ειδοποίησαν την αστυνομία.

Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Τον τρόμο σκόρπισε ένας άνδρας το μεσημέρι της Κυριακής 2 Νοεμβρίου 2025 στη Λάρισα, καθώς βγήκε στον δρόμο κρατώντας έναν μπαλτά στο χέρι του. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το onlarissa, προηγήθηκε επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο σπίτι του άνδρα. Στη συνέχεια ο άνδρας, κραδαίνοντας έναν μπαλτά βγήκε στον δρόμο στη συνοικία των Λαχανόκηπων.

Όταν έντρομοι τον αντιλήφθηκαν οι γείτονες , ειδοποίησαν την αστυνομία. Oμάδα ΔΙΑΣ έσπευσε στο σημείο και αφού του αφαίρεσαν το εργαλείο από τα χέρια του, του έγινε προσαγωγή.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Αστυνομία Λάρισα Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader