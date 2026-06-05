Σκηνές χάους σε μπαρ στη Νέα Αρτάκη: Τα έσπασαν όλα - Απείλησαν τον ιδιοκτήτη για «προστασία»

Σκηνές άγριας βίας εκτυλίχθηκαν σε νυχτερινό μαγαζί στη Νέα Αρτάκη, όταν δύο άνδρες εισέβαλαν στο μπαρ προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και σκορπώντας τον πανικό σε εργαζόμενους και θαμώνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες φέρονται να συνδέονται με κυκλώματα εκβιασμών και επιχείρησαν να απειλήσουν στον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο παρουσίασε το Mega, καταγράφει τους δύο άνδρες να κινούνται ανεξέλεγκτα στον χώρο, πετώντας καρέκλες και σκαμπό, σπάζοντας μπουκάλια και απειλώντας τον επιχειρηματία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αφορμή για την εισβολή αποτέλεσε η δυσαρέσκειά τους για την πρόσληψη συγκεκριμένης εργαζόμενης στο κατάστημα, την οποία φέρονταν να μην επιθυμούσαν να εργαστεί εκεί.

Μετά το επεισόδιο, ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψη των δύο ανδρών. Κατά την επέμβαση των αστυνομικών, οι συλληφθέντες προέβαλαν αντίσταση, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές επιχείρησαν να επιτεθούν στους αστυνομικούς. Στην κατοχή τους εντοπίστηκε κατσαβίδι.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και για απειλές κατά της ζωής, ενώ η έρευνα των Αρχών για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.