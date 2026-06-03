Σκηνές χάους στην Παιανία: Πλάνα της επίθεσης ανηλίκων σε «όποιον έβρισκαν»- Στο νοσοκομείο 17χρονος

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό νεανικής βίας προκαλεί ανησυχία, καθώς το βράδυ της Τρίτης (2/6) σημειώθηκε άγρια επίθεση στην κεντρική πλατεία της Παιανίας, με θύμα έναν 17χρονο που μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, ομάδα περίπου 30 ανηλίκων επιτέθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε παρέα νεαρών που βρισκόταν στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγής. Η επίθεση φέρεται να ήταν ιδιαίτερα βίαιη, ενώ μαρτυρίες αναφέρουν ότι ορισμένοι από τους δράστες κρατούσαν ακόμη και ρόπαλα.

Βίντεο-ντοκουμέντο που προβλήθηκε από το MEGA καταγράφει τις δραματικές στιγμές αμέσως μετά το περιστατικό. Πέντε νεαροί εμφανίζονται να τρέχουν πανικόβλητοι προς κοντινή επιχείρηση αναζητώντας βοήθεια, λίγα λεπτά μετά τη συμπλοκή.

«Χτυπούσαν όποιον έβρισκαν μπροστά τους»

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τις σκηνές χάους που εκτυλίχθηκαν στην πλατεία, τονίζοντας ότι οι επιτιθέμενοι επιτέθηκαν αδιακρίτως στους νεαρούς που βρίσκονταν στο σημείο.

«Μαζεύτηκαν από το Κορωπί περίπου είκοσι με τριάντα άτομα και χτυπούσαν όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Τραυματίστηκαν δύο παιδιά. Είχαν μαζί τους ρόπαλα και τουλάχιστον ένα παιδί δέχθηκε χτύπημα με ρόπαλο. Έπεφταν γροθιές, κλωτσιές και χτυπήματα από παντού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 17χρονος που τραυματίστηκε σοβαρότερα φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και να υπέστη εκδορές και αμυχές στο πρόσωπο. Ένας ακόμη νεαρός τραυματίστηκε από γροθιές και κλωτσιές σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες πριν αποχωρήσουν από το σημείο αφαίρεσαν προσωπικά αντικείμενα από ένα από τα θύματα, παίρνοντας ακόμη και τα παπούτσια που φορούσε.

Συλλήψεις μετά από καταδίωξη

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση. Περιπολικά έφτασαν στην περιοχή λίγα λεπτά μετά την επίθεση, με αποτέλεσμα αρκετοί από τους εμπλεκόμενους να επιχειρήσουν να διαφύγουν είτε πεζοί είτε με αυτοκίνητα.

Ωστόσο, αστυνομικοί εντόπισαν ένα όχημα στην οδό Αναπαύσεως, σε μικρή απόσταση από το σημείο της συμπλοκής. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν εννέα άτομα, τα οποία ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν για να εξεταστεί η εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Ο 17χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Παράλληλα, πολίτες εντόπισαν στην πλατεία ένα ρόπαλο, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, και το παρέδωσαν στους αστυνομικούς. Το αντικείμενο αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανάκρισης, καθώς οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων και τη διαλεύκανση των συνθηκών του επεισοδίου.