Σκηνές βίας στη Βραζιλία: Ξυλοκόπησαν διαιτητή σε αγώνα μπάσκετ (video)

Σκηνές ντροπής εκτυλίχθηκαν στη Βραζιλία, στον αγώνα της Κασίας με την Πάτο για την πρώτη εθνική κατηγορία μπάσκετ, με πρωταγωνιστή τον διαιτητή της αναμέτρησης, Ντιέγκο Τσικονάτι.

Η αναμέτρηση, η οποία κρίθηκε στη δεύτερη παράταση, διεξήχθη μέσα σε τεταμένο κλίμα, με τους φιλάθλους της Πάτο να διαμαρτύρονται έντονα καθ’ όλη τη διάρκειά της για τις αποφάσεις της διαιτησίας. Ωστόσο, όσα ακολούθησαν μετά το φινάλε ξεπέρασαν κάθε όριο.

Με το που ήχησε η κόρνα της γραμματείας, οπαδοί της Πάτο εισέβαλαν στο παρκέ και κινήθηκαν απειλητικά προς τον Τσικονάτι. Ο διαιτητής επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας, προσπάθησε να χτυπήσει και έναν οπαδό, όμως δεν τα κατάφερε με αποτέλεσμα να δεχτεί αρκετά χτυπήματα πριν επέμβουν οι ψυχραιμότεροι για να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Δείτε παρακάτω το σοκαριστικό βίντεο από όσα συνέβησαν στο παρκέ