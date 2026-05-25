Σκηνικό έντασης από την Άγκυρα στο Αιγαίο: Εμπλοκή ελληνικών F-16 με οπλισμένα τουρκικά μαχητικά

Επικίνδυνα έχουν κλιμακώσει την ένταση οι τουρκικές δυνάμεις πάνω από το Αιγαίο το τελευταίο διάστημα, με συνεχείς παραβιάσεις και παραβάσεις πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο, την ώρα που στην Άγκυρα μιλούν για «Γαλάζια Πατρίδα».

Σήμερα το πρωί, Δευτέρα 25 Μαΐου, οι προκλήσεις αυτές έφεραν εμπλοκή μεταξύ των ελληνικών και τουρκικών μαχητικών, στην περιοχή μεταξύ Λήμνου και Λέσβου, όταν ελληνικά F-16 απογειώθηκαν για αναγνώριση τουρκικών αεροσκαφών που είχαν εισέλθει στο FIR Αθηνών. Πρόκειται για την τρίτη εμπλοκή που έχει καταγραφεί το 2026. Η τελευταία ήταν στις 12 Μαΐου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στον εναέριο χώρο του Αιγαίου εντοπίστηκαν συνολικά τέσσερα τουρκικά αεροσκάφη, εκ των οποίων δύο οπλισμένα F-16 και δύο CN-235, τα οποία προχώρησαν σε παραβάσεις και παραβιάσεις.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής καταγράφηκε μία εμπλοκή μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών, ενώ τα ελληνικά F-16 προχώρησαν σε αναχαίτιση σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

Οι παραβάσεις και παραβιάσεις του FIR Αθηνών καταγράφηκαν ως εξής:

4 παραβάσεις συνολικά (εκ των οποίων 1 από σχηματισμό αεροσκαφών και 3 από CN-235)

10 παραβιάσεις συνολικά (εκ των οποίων 2 από σχηματισμό αεροσκαφών και 8 από CN-235)

Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε σαφές μήνυμα πως η Ελλάδα δεν ανέχεται κανένα απολύτως τετελεσμένο και πως σε κάθε περίπτωση, μονομερείς ενέργειες δεν φέρουν έκνομες συνέπειες, από βήματος Ολομέλειας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Αλέξανδρου Καζαμία, μετά τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Άγκυρα ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».