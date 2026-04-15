Ένταση στην Πύλα Κύπρου: Άρματα του ψευδοκράτους στη «νεκρή ζώνη» - Αναπτύχθηκαν δυνάμεις του ΟΗΕ

Νέο επεισόδιο έντασης σημειώθηκε το πρωί στη νεκρή ζώνη, στην περιοχή Περγάμου κοντά στην Πύλα της Κύπρου, έπειτα από μη εξουσιοδοτημένη είσοδο τουρκοκυπριακού προσωπικού ασφαλείας σε χώρο που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP).

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν δυνάμεις του ΟΗΕ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρθηκαν περίπου 15 άρματα μάχης του κατοχικού στρατού, ενισχύοντας το ήδη τεταμένο κλίμα, αναφέρει το philenews.

Παρέμβαση ΟΗΕ

Η κατάσταση επιδεινώθηκε το μεσημέρι, όταν τα Ηνωμένα Έθνη επιχείρησαν να εμποδίσουν την παράνομη είσοδο «αστυνομικών» του ψευδοκράτους εντός της νεκρής ζώνης.

Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση από την τουρκοκυπριακή πλευρά, με την παρουσία δεκάδων ατόμων με πολιτικά, οχημάτων της λεγόμενης «αστυνομίας» αλλά και στρατιωτικών δυνάμεων. Η ένταση κορυφώθηκε με τη μεταφορά αρμάτων μάχης και την ανάρτηση τουρκικής σημαίας σε σημείο της ουδέτερης ζώνης.

Ήρεμη αλλά τεταμένη η κατάσταση

Παρά τις αναφορές για επεισόδια, η UNFICYP διευκρίνισε ότι δεν σημειώθηκαν συγκρούσεις και ότι η κατάσταση παραμένει ήρεμη, αν και τεταμένη.

Ο εκπρόσωπος της δύναμης, Αλίμ Σιντίκ, ανέφερε ότι οι ειρηνευτές έχουν αυξήσει τις περιπολίες και διατηρούν ενισχυμένη παρουσία, μετά τη διαπίστωση της μη εξουσιοδοτημένης εισόδου τουρκοκυπριακών δυνάμεων ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίν Ντιάν, απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση προς όλες τις πλευρές.

Προειδοποιήσεις της UNFICYP για παραβίαση της εντολής

Η UNFICYP υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη παρουσία ή δραστηριότητα εντός της νεκρής ζώνης συνιστά παραβίαση των όρων εντολής της αποστολής.

The head of UNFICYP, Khassim Diagne, has urged calm and restraint in Pyla and called on all parties to respect the UN peacekeeping mission’s mandate, as Turkish occupation forces moved tanks inside the buffer zone.



Παράλληλα, τόνισε ότι ο σεβασμός των συγκεκριμένων όρων είναι καθοριστικός για τη διατήρηση της σταθερότητας σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή, επισημαίνοντας ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες συνεννόησης με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς.

Διπλωματικές κινήσεις από τη Λευκωσία

Από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας, το ζήτημα βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από το υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο προχωρά σε διαβήματα τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στη Νέα Υόρκη.

Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, χαρακτήρισε τις ενέργειες ως «σοβαρές παραβιάσεις» του κατοχικού καθεστώτος στη νεκρή ζώνη της Πύλας, επισημαίνοντας ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία με την UNFICYP για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι κινήσεις της τουρκικής πλευράς εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια επιβολής νέων τετελεσμένων στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί εκ νέου είσοδος του κατοχικού στρατού στη νεκρή ζώνη, αρχικά με «αστυνομική παρουσία», με στόχο –όπως καταγγέλλεται– την παρεμπόδιση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να πραγματοποιήσουν ελέγχους σε μονάδες της περιοχής.