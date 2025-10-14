Σκλαβενίτης: Μοίρασε μπόνους 10 εκατ. ευρώ σε όλους τους εργαζόμενους

H Διοίκηση της Σκλαβενίτης προχώρησε ακόμη μία χρονιά, όπως κάνει τα τελευταία χρόνια, σε παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 300 ευρώ σε κάθε έναν από τους 35.285 Εργαζόμενους της, ως έμπρακτη επιβράβευση για τη θετική πορεία που κατέγραψε την προηγούμενη χρονιά.

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 10.600.000 ευρώ και η παροχή έχει διατεθεί με τη μορφή διατακτικών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις υπενθυμίζεται ότι η μισθοδοσία της αλυσίδας σούπερ μάρκετ ανήλθε το 2024στα 692 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι συνολικές Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης ανήλθαν σε 198 εκατ ευρώ.

Το 2024 η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ προχώρησε στη δημιουργία 2.094 νέων Θέσεων Εργασίας.

Στάθηκε έμπρακτα στο πλευρό των χιλιάδων Εργαζομένων της, μέσα από πρωτοβουλίες ενίσχυσης συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούσαν στα εξής:

μισθολογικές αυξήσεις και παροχές συνολικού ύψους 30,7 εκατ. ευρώ, μέσω της εταιρικής Πολιτικής Αποδοχών και Παροχών

αύξηση του βασικού μισθού τον Απρίλιο, συνολικού ύψους 9 εκατ. ευρώ

έκτακτη ενίσχυση 300 ευρώ σε κάθε Εργαζόμενο τον Οκτώβριο του 2024, συνολικού ύψους 9,9 εκατ. ευρώ

Το 1ο εξάμηνο του 2025, η Επιχείρηση συνεχίζοντας να επενδύει στο Ανθρώπινο Δυναμικό της προχώρησε σε μισθολογικές παρεμβάσεις για 29.500 Εργαζομένους οι οποίες ξεπερνούν τα 31 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας από την 1η Μαΐου τον βασικό μισθό στα 960€ για άγαμους και στα 1.020€ για έγγαμους Εργαζομένους, και στα 1.000€ και 1.060€ αντίστοιχα με τη συμπλήρωση διετίας.