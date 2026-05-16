Σκληρή απάντηση Πολάκη σε Φάμελλο για τη διαγραφή του: «Δυστυχώς τόσος είναι...»

Με μια αιχμηρή ανάρτησή του στο Facebook αντέδρασε στη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης.



Ο κ. Πολάκης κάνει λόγο για παγκόσμιο ρεκόρ, καθώς έχει διαγραφεί από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ από τρεις προέδρους στη σειρά. Ο βουλευτής Χανίων αφήνει σαφέστατη αιχμή κατά του προέδρου του κόμματος Σωκρατη Φάμελλου γράφοντας τα εξής: «Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει!

Η ανάρτηση Πολάκη στο Facebook

«Εσπασα το παγκοσμιο ρεκορ !!



Τρεις προεδροι στη σειρα με διαγραφουν απο την Κοινοβουλευτική ομαδα.(!!!)



Ο τελευταιος ,χωρις ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ!!



Ανεχεται βουλευτες του να δηλωνουν πως εχουν μετακομισει σε άλλο κομμα ,ή στελεχη του να το παιζουν εκπροσωποι τυπου άλλου κομματος και τολμαει να βγαζει εμενα απο την Κοινοβουκευτικη Ομαδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδη ζηταω εδω και μερες να συνεδριασει η Πολιτικη Γραμματεια για να παρουμε αποφασεις!!!

Δυστυχως τοσος ειναι και προφανως παρακολουθεί τη διαλυση χωρις να θέλει ή να μπορει να αντιδρασει!

Με βγαζει απο την Κοινοβουλευτική Ομαδα ΧΩΡΙΣ καμια ενημερωση πριν ,οπως και ο προηγουμενος!



Εγω ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ…..



ΟΛΟΥΣ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ !!



Οπως εκρινε και στο παρελθον και τους προηγουμενους προεδρους και εμενα!!



Θα τα πουμε στην Πολιτικη Γραμματεια και την Κεντρικη Επιτροπη!(και τηνΕπιτροπη Δεοντολογιας αν χρειαστει!!



Παυλος Πολακης



Βουλευτης Χανιων ,μελος της ΠΓ του Συριζα-ΠΣ»