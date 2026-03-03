Σκληρή απάντηση συγγενών θυμάτων της 17 Νοέμβρη στον Αλέξη Παπαχελά για τη συνέντευξη Κουφοντίνα

Σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση προχώρησαν ο Σύλλογος Αλληλεγγύης στα θύματα τρομοκρατίας «Θάνος Αξαρλιάν» και η πρωτοβουλία «Ως Εδώ», ασκώντας κριτική στον Αλέξη Παπαχελά και τον τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, με αφορμή το ντοκιμαντέρ για την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» και τη συνέντευξη του Δημήτρη Κουφοντίνα.

«Τηλεοπτικό βήμα σε έναν αμετανόητο δολοφόνο»



Στην ανακοίνωσή τους, οι σύλλογοι καταγγέλλουν ότι για πρώτη φορά προσφέρθηκε τηλεοπτικό βήμα στον Δημήτρη Κουφοντίνα, τον οποίο χαρακτηρίζουν ως «αμετανόητο κατά συρροή δολοφόνο». Επισημαίνουν μάλιστα ότι: «Οι θεσμικοί ειδησεογραφικοί οργανισμοί της χώρας αρνούνταν επί δεκαετίες να δώσουν λόγο στους τρομοκράτες, κάτι που ανατράπηκε με τη συγκεκριμένη παραγωγή».

Επισημαίνουν ότι η δημοσιότητα που του προσφέρεται είναι ακριβώς αυτή για την οποία διέπραττε τις δολοφονίες του, εκφράζοντας το φόβο ότι η προβολή αυτή μπορεί να εμπνεύσει επίδοξους υποστηρικτές («κουφοντινάκια»), ενώ παράλληλα «δολοφονεί ξανά» τα θύματα και τους συγγενείς τους.



«Επιτυχία του Κουφοντίνα, όχι του Παπαχελά»



Η ανακοίνωση διαχωρίζει τη δημοσιογραφική έρευνα από το αποτέλεσμα της προβολής, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αποτελεί επιτυχία του δημοσιογράφου, αλλά μια «τεράστια επιτυχία του Δημήτρη Κουφοντίνα».

Μάλιστα, γίνεται λόγος για μεθοδευμένη προβολή «επεισόδιο – επεισόδιο», με στόχο τη μεγιστοποίηση του ενδιαφέροντος γύρω από τον δράστη και τα εγκλήματά του: «Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά δεν εισακουστήκαμε. Να χαίρεστε τη ματωμένη σας τηλεθέαση», καταλήγει η ανακοίνωση, αποτυπώνοντας την πικρία και την οργή των οικογενειών των θυμάτων.