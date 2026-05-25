Σκληρή επίθεση Καρυστιανού σε Μητσοτάκη: «Είστε υποχρεωμένος να τηρείτε το διεθνές δίκαιο»

Τα πρώτα βέλη της, ως αρχηγός κόμματος πλέον, εναντίον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εκτοξεύει η Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή υπόμνημα που είχε καταθέσει η ίδια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικαλούμενη σειρά παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου από την ελληνική κυβέρνηση.

Όπως αναφέρει, με το ίδιο υπόμνημα έθεσε και άλλα «μείζονος σημασίας θέματα ολιγωρίας των ευρωπαϊκών οργάνων και κατέγραψα παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, που έχω καταγγείλει για τη δικογραφία των Τεμπών, όπως εκταφές, παραβίαση της νομοθεσίας για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και άλλα».

Όμως από το Φεβρουάριο του 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο δεν έχει απαντήσει στο υπόμνημά μου, όπως βέβαια δεν έχουν απαντήσει και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά όργανα αλλά εξόφθαλμα αδρανεί χωρίς να ανταποκρίνεται στο ρόλο της ως θεματοφύλακα του κράτους δικαίου, τονίζει η Μαρία Καρυστιανού, προσθέτοντας ότι «και η ευρωπαϊκή εισαγγελία καταγγέλλει την ελληνική κυβέρνηση».

«Τέτοια απαξίωση και επικινδυνότητα για τους πολίτες δεν έχει προηγούμενο», καταλήγει η επικεφαλής του κόμματος «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία - Μαρία Καρυστιανού ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ».