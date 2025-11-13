Σκληρή επίθεση Όρμπαν σε Ζελένσκι και Βρυξέλλες: «Δεν θα δώσουμε τα χρήματά μας στο δίκτυο μαφίας»

Δηλητήριο έσταξε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με αφορμή το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που συγκλονίζει την κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας και προκαλεί πολιτικό σεισμό.

Ο Όρμπαν, στενός σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει εδώ και χρόνια αποστασιοποιηθεί από τη γραμμή των Eυρωπαίων εταίρων στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας. Δηλώνει, δε, ευθαρσώς την αντίθεσή του στην ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ κατηγορεί τις Βρυξέλλες ότι «ρίχνουν λάδι στη φωτιά» αντί να επιδιώκουν τον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, η Βουδαπέστη διατηρεί στενές σχέσεις με τη Μόσχα.



Σε ανάρτησή του στο X, ο Βίκτορ Όρμπαν υποστήριξε ότι «η χρυσή ψευδαίσθηση της Ουκρανίας καταρρέει» μετά τις αποκαλύψεις για «ένα δίκτυο μαφίας εν καιρώ πολέμου με αμέτρητους δεσμούς με τον πρόεδρο Ζελένσκι».

Έγραψε: «Αυτό είναι το χάος μέσα στο οποίο η ελίτ των Βρυξελλών θέλει να ρίξει τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, όπου ό,τι δεν καταστρέφεται στο μέτωπο, καταλήγει στις τσέπες της πολεμικής μαφίας. Παράνοια».



Και πρόσθεσε: «Ευχαριστούμε, αλλά δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με αυτό. Δεν θα στείλουμε τα χρήματα του ουγγρικού λαού στην Ουκρανία. Μπορούν να αξιοποιηθούν πολύ καλύτερα στο εσωτερικό: μόνο αυτή την εβδομάδα διπλασιάσαμε τα επιδόματα των ανάδοχων γονέων και εγκρίναμε τη 14η σύνταξη.



Σε κάθε περίπτωση, μετά από όλα αυτά, σίγουρα δεν θα υποκύψουμε στις οικονομικές απαιτήσεις και τους εκβιασμούς του Ουκρανού προέδρου. Είναι καιρός οι Βρυξέλλες να καταλάβουν επιτέλους πού πραγματικά πηγαίνουν τα χρήματά τους».