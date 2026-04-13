Σκληρή επίθεση Τραμπ στον πάπα Λέοντα: «Δεν είμαι θαυμαστής του, είναι υπερβολικά φιλελεύθερος»

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του πάπα Λέοντα, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Βατικανού.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους στο Μέριλαντ, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μάσησε τα λόγια του: «Δεν είμαι μέγας θαυμαστής του», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας τον πάπα «υπερβολικά φιλελεύθερο» και αφήνοντας αιχμές ακόμη και για τη στάση του απέναντι στην εγκληματικότητα.

Ο Τραμπ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, κατηγορώντας τον ποντίφικα ότι υποβαθμίζει τον κίνδυνο από το Ιράν, λέγοντας πως «νομίζει ότι δεν τρέχει τίποτα», αν η χώρα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται ως απάντηση στην έντονη κριτική που άσκησε ο πάπας για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου, η οποία αποτέλεσε σημείο καμπής για την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Λίγες ώρες νωρίτερα, μέσω του Truth Social, ο Τραμπ είχε εξαπολύσει μακροσκελή επίθεση, κατηγορώντας τον πάπα για μια σειρά ζητημάτων, από την υποτιθέμενη ανοχή του στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έως τις επαφές του με πρόσωπα που συνδέονται με τον Μπαράκ Ομπάμα.

Η ανάρτηση Τραμπ που... προκάλεσε

Σαν να μην έφταναν οι δηλώσεις, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ανάρτησε και μια εικόνα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία εμφανίζεται με παπική ενδυμασία να ευλογεί ασθενή σε νοσοκομείο. Στο φόντο κυριαρχούν έντονα συμβολικά στοιχεία: η αμερικανική σημαία, το Άγαλμα της Ελευθερίας, μαχητικά αεροσκάφη και αετοί.

Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς ερμηνεύτηκε από πολλούς ως ειρωνική ή ακόμη και προσβλητική απέναντι στο Βατικανό. Από την πλευρά του, ο πάπας Λέων ΙΔ, στην πιο ηχηρή παρέμβασή του μέχρι σήμερα, έστειλε μήνυμα κατά του πολέμου από τη βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.

«Φτάνει πια η ειδωλολατρία του Εγώ και του χρήματος! Φτάνει πια ο πόλεμος! Η αληθινή δύναμη εκδηλώνεται όταν υπηρετούμε τη ζωή», τόνισε, καλώντας τους ηγέτες του κόσμου να επιλέξουν τον δρόμο του διαλόγου αντί των εξοπλισμών. Χωρίς να κατονομάζει συγκεκριμένες χώρες ή πρόσωπα, υπογράμμισε ότι «είναι καιρός να καθίσουν στο τραπέζι της μεσολάβησης και όχι σε αυτό όπου σχεδιάζονται φονικές ενέργειες».

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ