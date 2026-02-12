Σκληρή γλώσσα Κουτσούμπα κατά Παναγόπουλου: «Νόθοι, ξεπουλημένοι, συνδικαλιστική μαφία»

Ευθεία επίθεση με σκληρούς χαρακτηρισμούς εξαπέλυσε στον Γιάννη Παναγόπουλο ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση του νομοσχεδίου Κεραμέως για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ολομέλεια, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ τόνισε πως κάθε λέξη της νομοθετικής πρωτοβουλίας της Νίκης Κεραμέως είναι γραμμένη από τους κοινωνικούς εταίρους, ανάμεσά τους, ο «ελεγχόμενος επικεφαλής της ομάδας που έχει κατσικωθεί εδώ και χρόνια στην ηγεσία της ΓΣΕΕ».

«Καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο Κεραμέως - Παναγόπουλου και ΣΙΑ - μεγάλης εργοδοσίας. Είναι δυνατόν μια εν κρυπτώ διαπραγμάτευση με έναν ελεγχόμενο για οικονομικά εγκλήματα να δεσμεύσει τα εκατομμύρια των εργαζομένων;», διερωτήθηκε και κλιμάκωσε την επίθεση στον Γιάννη Παναγόπουλο.

«Δεν εκπροσωπεί κανέναν εργαζόμενο, αυτοί οι άνθρωποι είναι νόθοι, ξεπουλημένοι, άνθρωποι μόνο της εργοδοσίας, δεν ξέρουν καν που πέφτουν οι χώροι εργασίας. Οι εργαζόμενοι ξέρετε τι λένε; Ότι "έσκασε το σκάνδαλο και θυμηθήκαμε ότι υπάρχει ΓΣΕΕ"...», ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας και έκανε λόγο για «συνδικαλιστική μαφία» που εκλέγεται από «εκπροσώπους μαϊμού».

Αναφερόμενος στο προς ψήφιση νομοσχέδιο, κατήγγειλε πως δεν είναι παρά «φύκια για μεταξωτές κορδέλες» τα περί επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στο προμνημονιακό καθεστώς. «Δεν επανέρχεται ο καθορισμός κατώτατου μισθού από τη συλλογική διαπραγμάτευση. Η κυβέρνηση δεν επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά μονιμοποιεί το νομοθετικό πλαίσιο υπονόμευσής τους», υποστήριξε.

Μάλιστα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας εξαπέλυσε τριπλή επίθεση, τόσο στη ΝΔ κατηγορώντας την πως «κατακρεουργεί τα εργασιακά δικαιώματα», όσο και στο ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας εκ νέου για «βολική αντιπολίτευση».