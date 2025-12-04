Σκληρή κόντρα Δούκα και «Ανάπλασης» για τη Βασιλίσσης Όλγας: «Μην ταλαιπωρείτε άλλο τους πολίτες!»

Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης των έργων ανάπλασης στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο σκληρής αντιπαράθεσης, αυτή τη φορά μεταξύ του Χάρη Δούκα και της εταιρείας «Ανάπλαση Δημόσιων Χώρων ΑΕ» η οποία έχει στην ευθύνη της την υλοποίηση του έργου.

Απαντώντας σε προηγούμενη ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα Πέμπτη (4/12) η «Ανάπλαση» σχετικά με τις αιτιάσεις για καθυστέρηση του έργου, ο δήμαρχος Αθηναίων τονίζει ότι το κεντρικό ερώτημα «πότε επιτέλους θα παραδοθεί η Β. Όλγας στους πολίτες» παραμένει αναπάντητο.

Συγκεκριμένα, ο Χάρης Δούκας τονίζει:

«Πότε επιτέλους θα παραδοθεί η Β. Όλγας στους πολίτες;

Παρά τη μακροσκελή ανακοίνωση που εξέδωσε η «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.» σχετικά με τα έργα στη Βασιλίσσης Όλγας, το κεντρικό αυτό ερώτημα παραμένει αναπάντητο.

Η Λεωφόρος συνεχίζει να παραμένει κλειστή εδώ και 5 χρόνια με κόστος σχεδόν 6 εκ. ευρώ για μισό χιλιόμετρο, όπως παραδέχεται και η ίδια η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Και το κοντέρ συνεχίζει να γράφει. Ως εδώ!

Μην ταλαιπωρείτε άλλο τους πολίτες!

Υ.Γ. Τα αρμόδια Υπουργεία και οι υπόλοιποι φορείς οφείλουν να απαντήσουν το συντομότερο δυνατό στις προτάσεις μας για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με βάση την απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου ήδη από τον περασμένο Αύγουστο».

«Ανάπλαση»: «Η αποκάλυψη των αρχαιοτήτων απαιτεί χρόνο και δαπάνη»

Στην ανακοίνωσή της, η «Ανάπλαση Δημόσιων Χώρων ΑΕ», δίνει πληροφορίες για τα οικονομικά στοιχεία του έργου, ενώ αναφέρεται στην ανεύρεση σημαντικών αρχαιοτήτων, τονίζοντας ότι «η πολιτιστική κληρονομιά της πόλης πρέπει να αποκαλυφθεί και να αναδειχθεί από τους ειδικούς και βέβαια αυτό απαιτεί χρόνο και δαπάνη».

Στην ανακοίνωσή της, η «Ανάπλαση», σημειώνει:

«Είναι γνωστό παγκοσμίως, ότι κάθε μέτρο γης της πόλης των Αθηνών, κρύβει ένα ανυπολόγιστης αξίας ιστορικό απόθεμα. Πολλώ, δε, μάλλον, στη σημερινή Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, σημείο που τελείωναν τα Θεμιστόκλεια τείχη της πόλης, το Βαλεριάνειο τείχος καθώς και κτίσματα ρωμαϊκών και βυζαντινών περιόδων.

Η ανάπλαση της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας έχει ως αντικείμενο τη διαμόρφωση ενός χώρου ανοιχτού στο κοινό, που θα ενοποιεί το Ολυμπιείο με το Ζάππειο και τον Εθνικό Κήπο και θα ολοκληρώνει τον αρχαιολογικό περίπατο από τον Κεραμεικό ως το λόφο του Αρδηττού και το Παναθηναϊκό Στάδιο. Προάγοντας τη βιώσιμη κινητικότητα, θα δίνει προτεραιότητα στην κίνηση των πεζών καθώς και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Λεωφορεία, Τρόλεϊ και ΤΡΑΜ), ενώ θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση για τα ΑμΕΑ σε όλη την έκταση του πεζοδρόμου».

Η αρχική μελέτη εκπονήθηκε με ανάθεση της «Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων Α.Ε.» κατά την περίοδο 2011-2014 και επικαιροποιήθηκε από την «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.» την περίοδο 2021-2022. Το έργο χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υποδομών και Μεταφορών 2021- (ΑΔΑ: 6ΣΛΝ46ΜΤΛΡ-ΖΛΔ) του Υπουργείου Μεταφορών.

Με την ολοκλήρωση των έργων, ο χώρος θα παραδοθεί εξ ολοκλήρου στους πεζούς, με εξαίρεση:

- Τις γραμμές ανόδου και καθόδου του Τραμ από και προς το Σύνταγμα.

- Μια λωρίδα ανόδου του Τρόλεϊ και ΜΜΜ από το Παγκράτι προς το Σύνταγμα.

Η συνολική συμβατική δαπάνη του έργου (σε συνέχεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού), συμπεριλαμβανομένων απολογιστικών εργασιών (ανασκαφές αρχαιολογίας, προσωρινή μεταφορά τρόλεϋ, μετατόπιση ΟΚΩ κ.λ.π.), ανέρχεται στα 4.606.819,10 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Κατά την κατασκευή του έργου, πέραν της ανάπλασης, ενδεικτικά, αποκαταστάθηκαν ή ενισχύθηκαν σημαντικές υποδομές της οδού:

1. Κατασκευάστηκε σύστημα αποχέτευσης ομβρίων, το οποίο ΔΕΝ υπήρχε.

2. Τοποθετήθηκε φωτισμός, στην πλευρά ανόδου προς Σύνταγμα, ο οποίος ΔΕΝ υπήρχε.

3. Αντικαταστάθηκαν αγωγοί φυσικού αερίου, οι οποίοι ήταν παλαιοί και εκτός προδιαγραφών ασφαλείας.

4. Αποκατασταθήκαν φθορές στις στηρίξεις των τροχιών του ΤΡΑΜ.

5. Αποκαλύφθηκαν, αξιολογήθηκαν, συντηρήθηκαν και θα αναδειχθούν αρχαιότητες, οι οποίες αποτυπώνουν το σύνολο της ιστορίας της πόλης των Αθηνών.

6. Φυτεύτηκαν 160 δέντρα και περίπου 8.500 καλλωπιστικά φυτά, ενισχύοντας σημαντικά το πράσινο της πόλης.

Σημειολογικά και μόνο αξίζει να γίνει μια αναφορά σε δύο έργα αναπλάσεων, τα οποία εκτελούνται σε δυο διαφορετικά σημεία της πόλης, με έντονη την ύπαρξη αρχαιολογικού πλούτου, έτσι ώστε να γίνει ξεκάθαρο πως η πολιτιστική κληρονομιά της πόλης πρέπει να αποκαλυφθεί και να αναδειχθεί από τους ειδικούς και βέβαια αυτό απαιτεί χρόνο και δαπάνη. Οι περιοχές αυτές αφορούν στη:

- Λ. Βασιλίσσης Όλγας (κύριος έργου Ανάπλαση), με συμβατικό προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ), 4,6 εκ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων έργων αρχαιοτήτων), και υπογραφή σύμβασης 20/02/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012337153 2023-03-21). Απαιτείται συμπληρωματική δαπάνη για τα έργα των αρχαιοτήτων 0,7 εκ. ευρώ (περίπου 15% του αρχικού συμβατικού συνολικού προϋπολογισμού) και

- Πλατεία Θεάτρου (κύριος έργου Δ. Αθηναίων), με συμβατικό προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ), 0,8 εκ. ευρώ, υπογραφή σύμβασης 18-05-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV010596443 2022-05-20). Η απαίτηση της αποκάλυψης των αρχαιοτήτων έγινε με απευθείας διαπραγμάτευση, από τον Δ. Αθηναίων, με συμβατικό προϋπολογισμό ύψους 0,9 εκ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) (> 100% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου), σύμβαση 25-4-2024 με ΑΔΑΜ : SYMV014676161 2024-4-26.

Και τα δυο έργα βρίσκονται σε εξέλιξη».

Δούκας: «Το έργο της Βασιλίσσης Όλγας έχει στοιχειώσει»

Με βίντεο που ανήρτησε στα social media στις αρχές της εβδομάδας, ο δήμαρχος Αθηναίων έκανε λόγο για «στοιχειωμένο» έργο που «κάποιοι θέλουν να μην τελειώσει ποτέ», κάνοντας έκκληση στους αρμόδιους φορείς να επιταχύνουν.

«Στη Βασιλίσσης Όλγας το έργο έχει ουσιαστικά σταματήσει. Έχει στοιχειώσει. Σύμφωνα με την ανάδοχο εταιρεία, από τα 6 εκ. που κόστισε, τα 2,5 εκ. ακόμη παραμένουν απλήρωτα. Κάποιοι, τελικά, θέλουν το έργο να μην τελειώσει ποτέ. Η ταλαιπωρία πρέπει να σταματήσει ΤΩΡΑ. Θα αναζητηθούν οι ευθύνες όλων», έγραψε ο Χάρης Δούκας, ενώ στο βίντεο εμφανίζεται να μιλά μπροστά από το εργοτάξιο της Βασιλίσσης Όλγας.