Σκληρή μάχη για τις υποκλοπές: Το γαλάζιο 151 διά στόματος Βορίδη, το «μπάζωμα» της αντιπολίτευσης

Με τον Μάκη Βορίδη να επικαλείται ζητήματα «εθνικής άμυνας» και «εξωτερικής πολιτικής», θέτοντας με αυτό τον τρόπο τον πήχη της απαιτούμενης πλειοψηφίας σε 151 αντί για 120 θετικές ψήφους, εκκίνησε στην Ολομέλεια η «μάχη» επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Άμα τη ενάρξει της θυελλώδους συνεδρίασης, ο Μάκης Βορίδης εκ μέρους της πλειοψηφίας, τόνισε πως και μόνο με την ανάγνωση του τίτλου της πρότασης του ΠΑΣΟΚ που αφορά στην ΕΥΠ, προκύπτουν θέματα «εθνικής άμυνας» και «εξωτερικής πολιτικής», επομένως δεν αρκεί η μειοψηφία αλλά απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία προκειμένου να εγκριθεί η πρόταση. «Τέλειο μπάζωμα!», σχολίασε τότε από τα έδρανα ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ποιο είναι το σκεπτικό Βορίδη

«Αποστολή της ΕΥΠ είναι και τα ζητήματα προστασίας της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ασφάλειας. Τα λέει ο νόμος. Ερώτημα: Η προστασία εδαφικής ακεραιότητας της χώρας έχει σχέση με την εθνική άμυνα; Έχει; Για να ακούσω το όχι... Η προστασία στρατιωτικών συμφερόντων; Έχει σχέση;», διερωτήθηκε ο Μάκης Βορίδης εν μέσω οξύτατων αντιδράσεων από την αντιπολίτευση και συνέχισε: «Θα ζητηθούν ενδεχομένως οι φάκελοι για τυχόν επισυνδέσεις για να τους ελέγξουμε. “Φέρτε τις συμβάσεις” θα μας πείτε. Σωστά; Σωστά. Αυτοί οι έλεγχοι που θα ζητηθούν προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν παράνομη πράξη της ΕΥΠ. Αυτά δεν εμπίπτουν σε εθνική άμυνα;», επέμεινε ο Μάκης Βορίδης, με τον Σωκράτη Φάμελλο να καταγγέλλει παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη της χώρας.

Το σχόλιο του Ανδρουλάκη

«Το Σύνταγμα τα λέει αυτά κύριε Φάμελλε! Το Σύνταγμα ορίζει την εξαίρεση της εθνικής άμυνας!», απάντησε τότε ο Μάκης Βορίδης, πυροδοτώντας την «έκρηξη» του Νίκου Ανδρουλάκη από τα έδρανα.

«Το 22 δεν το είχε; Το ‘22 δεν την όριζε; Σε ρωτάω!», φώναξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ρωτώντας μετ' επιτάσεως τον εισηγητή της ΝΔ για ποιο λόγο η παράταξή του δεν είχε επικαλεστεί τη συγκεκριμένη πρόβλεψη το 2022.

Η μάχη για το θέμα της πλειοψηφίας - το οποίο έχει τεθεί ως παρεμπίπτον - βρίσκεται σε εξέλιξη, με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει πως η ΝΔ προσφεύγει σε «νομικά τερτίπια» προκειμένου να αυξήσει τεχνηέντως την απαιτούμενη πλειοψηφία κι έτσι να «συγκαλύψει» την υπόθεση των υποκλοπών.