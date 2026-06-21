Σκληρή θερινή εκπαίδευση για τους σπουδαστές της ΣΜΥ - Εντυπωσιακές εικόνες από Λιτόχωρο

Εντυπωσιακές εικόνες από τη θερινή εκπαίδευση των Σπουδαστών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών καταγράφονται σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Στρατού, παρουσιάζοντας στιγμές από το απαιτητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Καναπίτσας στο Λιτόχωρο.

Κατά τη διάρκεια της θερινής διαβίωσης, οι σπουδαστές εκπαιδεύτηκαν σε αντικείμενα επιχειρησιακής και ειδικής εκπαίδευσης, συμμετέχοντας σε ασκήσεις που περιλάμβαναν τη χρήση πλωτών, μηχανοκίνητων και εναέριων μέσων, καθώς και συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ).

Ξεχωριστό στοιχείο της φετινής εκπαίδευσης αποτέλεσε η συνεκπαίδευση με τμήμα της Γαλλικής Σχολής Υπαξιωματικών (Ecole Nationale de Sous-Officiers d’Active – ENSOA), το οποίο φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του καταυλισμού. Η συνεργασία των Ελλήνων και Γάλλων σπουδαστών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των δύο χωρών.

Παράλληλα, σπουδαστές της Β΄Τάξης μετέβησαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) στη Ρεντίνα Θεσσαλονίκης, όπου παρακολούθησαν το Σχολείο Παροχής Α΄ Βοηθειών στο Πεδίο της Μάχης (Tactical Combat Casualty Care – TCCC), αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες για την αντιμετώπιση τραυματισμών σε επιχειρησιακό περιβάλλον.

Το βίντεο αποτυπώνει τη ρεαλιστική εκπαίδευση των μελλοντικών μονίμων υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, αναδεικνύοντας τις απαιτήσεις, την ένταση αλλά και το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας που χαρακτηρίζει το πρόγραμμα της ΣΜΥ.