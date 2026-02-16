Σκληρό διπλωματικό πόκερ από Τραμπ - Σε απόσταση αναπνοής από το Ιράν αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ

Λίγο πριν Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 στην Ελβετία, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει το σκληρό διπλωματικό πόκερ και εξακολουθεί να ασκεί ασφυκτική πίεση στο Ιράν.

Κι ενώ το Ιράν αναφέρει ότι η επικείμενη συνάντηση θα επικεντρωθεί στο πυρηνικό του πρόγραμμα και στην πιθανή άρση των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ, η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να θέλει να βάλει στο τραπέζι κι άλλα ζητήματα προς συζήτηση.

Την ίδια ώρα, το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln», το οποίο ηγείται μιας ομάδας κρούσης με τρία αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους και μεταφέρει 90 αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών F35 και 5.680 άτομα πλήρωμα, φέρεται να αναπτύχθηκε στην περιοχή του Κόλπου στα τέλη Ιανουαρίου. Μέχρι τώρα, δεν είχε εμφανιστεί σε δορυφορικές εικόνες, ενώ είχε εντοπιστεί στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, περίπου 700 χιλιόμετρα από το Ιράν.

Οι ΗΠΑ φέρονται επίσης να έχουν στείλει στη Μέση Ανατολή το «USS Gerald R Ford», το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στον κόσμο, το οποίο θα μπορούσε να φτάσει στην περιοχή εντός των επόμενων τριών εβδομάδων.

Η άφιξη του «Abraham Lincoln» έρχεται να προστεθεί σε όσα είναι ήδη γνωστά για την τρέχουσα στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες εβδομάδες, όπου το BBC αναφέρει αύξηση των αμερικανικών αντιτορπιλικών, των πολεμικών πλοίων και των μαχητικών αεροσκαφών στην περιοχή.

Jesse Monford/Handout via REUTERS

Ποιες στρατιωτικές δυνάμεις έχουν μεταφέρει οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή



Δημόσια διαθέσιμες εικόνες από τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους Sentinel-2 του Copernicus δείχνουν το «USS Abraham Lincoln» στην Αραβική Θάλασσα, περίπου 240 χιλιόμετρα από τις ακτές του Ομάν.

Από τότε που έφτασε στην περιοχή, τον Ιανουάριο, δεν είχε παρατηρηθεί, αλλά διέσχιζε την ανοιχτή θάλασσα όπου η δορυφορική κάλυψη είναι περιορισμένη. Οι στρατιωτικές δυνάμεις στην ξηρά είναι πιο ορατές και καταγράφονται συχνά μέσω δορυφόρου.

Αυτό σημαίνει ότι έχουν πλέον εντοπιστεί 12 αμερικανικά πλοία στη Μέση Ανατολή μέσω δορυφορικών εικόνων: το «USS Abraham Lincoln», ένα πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο κλάσης Nimitz, το οποίο μαζί με τρία αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke σχηματίζει μια ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων, καθώς και δύο αντιτορπιλικά ικανά να πραγματοποιούν επιθέσεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και τρία εξειδικευμένα πλοία για μάχη κοντά στην ακτή, τα οποία βρίσκονται επί του παρόντος στη ναυτική βάση του Μπαχρέιν στον Κόλπο. Δύο άλλα αντιτορπιλικά έχουν θεαθεί στην ανατολική Μεσόγειο κοντά στην αμερικανική βάση στον κόλπο της Σούδας και ένα ακόμη στην Ερυθρά Θάλασσα.

Όπως τονίζει το BBC, εντοπίζονται επίσης κινήσεις των αμερικανικών αεροσκαφών στην περιοχή, όπου υπάρχει αύξηση των μαχητικών αεροσκαφών F-15 και EA-18 που σταθμεύουν στη στρατιωτική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία, καθώς και αύξηση των αμερικανικών αεροσκαφών μεταφοράς φορτίου και αεροσκαφών ανεφοδιασμού και επικοινωνιών που κινούνται προς τη Μέση Ανατολή από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Πώς αντέδρασε το Ιράν



Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δημοσίευσε φωτογραφίες του «Abraham Lincoln» πλαισιωμένου από αντιτορπιλικά, μαχητικά αεροσκάφη, αεροσκάφη επιτήρησης και σκάφη της ακτοφυλακής στην Αραβική Θάλασσα στις 6 Φεβρουαρίου, σε μια εμφανή επίδειξη στρατιωτικής ισχύος, την οποία το Ιράν αντιμετώπισε με τη δική του επίδειξη δύναμης.

Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ξεκίνησε ναυτική άσκηση στο Στενό του Ορμούζ, που βρίσκεται στον Κόλπο μεταξύ Ομάν και Ιράν. Στην άσκηση, ο Αρχιστράτηγος των IRGC, Υποστράτηγος Μοχάμεντ Πακπούρ, επιθεώρησε ναυτικά σκάφη σε ένα λιμάνι προτού εκτοξευθούν πύραυλοι από πλοίο, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με το IRCG.



Το Στενό του Ορμούζ θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές οδούς στον κόσμο και ζωτικό σημείο για τη διαμετακόμιση πετρελαίου. Περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου ρέει μέσω του Στενού του Ορμούζ, όπου βρίσκεται το νησί Kharg, ο κύριος τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν. Ο Πακπούρ εθεάθη να πετάει πάνω από το νησί με ελικόπτερο σε ρεπορτάζ που δείχνει τους τελευταίους στρατιωτικούς ελιγμούς του Ιράν.



Η σύγκριση με τη Βενεζουέλα και το «Σφυρί του Μεσονυχτίου»



Ο ειδικός στις στρατιωτικές πληροφορίες, Τζάστιν Κραμπ, δήλωσε στο BBC ότι οι τρέχουσες στρατιωτικές προετοιμασίες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή δείχνουν «μεγαλύτερο βάθος και βιωσιμότητα» από τους ελιγμούς τους πριν από τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο ή την επιχείρηση αεροπορικών επιθέσεων στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο.

Όλες διαθέτουν μια ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων και αρκετά αντιτορπιλικά που επιχειρούν ανεξάρτητα. Ωστόσο, οι ΗΠΑ ανέπτυξαν τις δυνάμεις τους στη Βενεζουέλα και το Ιράν (πέρυσι) υπό αρκετά διαφορετικές συνθήκες.



Οι ΗΠΑ ανέπτυξαν το «Gerald R Ford» στην Καραϊβική πριν από τις επιθέσεις τους στη Βενεζουέλα, ένα από τα οκτώ πολεμικά πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή εκείνη την εποχή, αν και χρησιμοποίησαν λιγότερα αεροσκάφη, καθώς μπορούσαν εύκολα να στείλουν αεροσκάφη από τις γύρω αμερικανικές βάσεις στην ηπειρωτική χώρα της Αμερικής ή από τη βάση τους στο Πουέρτο Ρίκο.

Οι ΗΠΑ ανέπτυξαν επίσης αμφίβια πλοία εφόδου εντός της Καραϊβικής, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλατφόρμες εκτόξευσης για επιχειρήσεις ελικοπτέρων, όπως φάνηκε με τη σύλληψη του Μαδούρο. Αλλά ο στρατός της Βενεζουέλας θεωρείται γενικά λιγότερο ικανός να αμυνθεί ή να αντιδράσει εναντίον των ΗΠΑ.



Όταν οι ΗΠΑ χτύπησαν το Ιράν πέρυσι στην επιχείρηση «Σφυρί του Μεσονυχτίου», η οποία στόχευε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, επιτίθεντο σε μια χώρα με πολύ πιο ισχυρό στρατό από τη Βενεζουέλα. Ο στρατός του Ιράν είναι ικανός να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Midnight Hammer», οι ΗΠΑ είχαν δύο ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων στην περιοχή, πέντε αντιτορπιλικά στη Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα και τρία πολεμικά πλοία στον Κόλπο. Είχαν επίσης μετακινήσει μοίρες μαχητικών αεροσκαφών και αεροσκαφών ανεφοδιασμού από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη, αλλά οι πτήσεις stealth βομβαρδιστικών B2 που χρησιμοποιήθηκαν για να χτυπήσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις Φόρντο, Ισφαχάν και Νατάνζ απογειώθηκαν στην πραγματικότητα από αμερικανικές βάσεις στο Μιζούρι.



Ο Κραμπ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης κινδύνων και πληροφοριών Sibylline, δήλωσε ότι η ανάπτυξη αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, καθώς και οκτώ υφιστάμενων αεροπορικών βάσεων στην περιοχή, θα της επιτρέψει να διεξάγει «αρκετά εντατικό και διαρκή ρυθμό επιθέσεων», με στόχο να καταστήσει «αναποτελεσματικές» τυχόν ιρανικές απαντήσεις.



«Αυτό που βλέπουμε δεν είναι απλώς προετοιμασία για επίθεση, αλλά μάλλον μια ευρύτερη ανάπτυξη αποτρεπτικών δυνάμεων που μπορεί να κλιμακωθεί», είπε. «Αυτό σημαίνει ότι έχει μεγαλύτερο βάθος και βιωσιμότητα από τα πακέτα δυνάμεων που οργανώθηκαν είτε για τη Βενεζουέλα είτε για το Midnight Hammer πέρυσι. Έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί μια εμπλοκή και να αντιμετωπίζει όλες τις πιθανές αντιδράσεις εναντίον αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων στην περιοχή και, φυσικά, του Ισραήλ».