Σκληρό μέτρο από την Κόμο: Αφαιρεί διαρκείας από όσους δεν πηγαίνουν στο γήπεδο

Μία ασυνήθιστη απόφαση πήρε η Κόμο ενόψει της νέας σεζόν, καθώς ανακοίνωσε πως θα μπορεί να αφαιρεί τα εισιτήρια διαρκείας από φιλάθλους που απουσιάζουν συστηματικά από τους εντός έδρας αγώνες.

Όπως γνωστοποίησε ο ιταλικός σύλλογος, οι κάτοχοι διαρκείας που θα λείψουν από περισσότερες από τρεις αναμετρήσεις στο «Giuseppe Sinigaglia», χωρίς να έχουν ενημερώσει εγκαίρως την ομάδα ή χωρίς βάσιμη αιτία, ενδέχεται να χάσουν τόσο το εισιτήριό τους όσο και το δικαίωμα ανανέωσής του για την επόμενη χρονιά.

Στόχος της διοίκησης είναι να εξασφαλίσει ότι και οι 13.602 θέσεις του γηπέδου θα καλύπτονται από φίλους της Κόμο, με εξαίρεση φυσικά τη θύρα των φιλοξενούμενων. Παράλληλα, επιδιώκει τα εισιτήρια που δεν χρησιμοποιούνται να καταλήγουν αποκλειστικά σε οπαδούς της ομάδας, συμβάλλοντας τόσο στη δημιουργία καλύτερης ατμόσφαιρας όσο και στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

🚨🚨| NEW: Como will 𝐑𝐄𝐕𝐎𝐊𝐄 𝐌𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑𝐒𝐇𝐈𝐏 of any season-ticket holder who misses three home games without valid reason. 😤🇮🇹



The club wants to guarantee a full stadium every home game following their Champions League qualification.



{@RMCsport} pic.twitter.com/xfhpUmchv3 — Goals Side (@goalsside) August 2, 2026

Η Κόμο ζει τα τελευταία χρόνια μία εντυπωσιακή αγωνιστική άνοδο. Μετά την επιστροφή της στη Serie A και την εξαιρετική πορεία υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγας, η ομάδα έχει αποκτήσει ισχυρή δυναμική, ενώ η συμμετοχή της στο Champions League έχει εκτοξεύσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Έτσι, ο σύλλογος θέλει να διασφαλίσει ότι οι θέσεις στις εξέδρες θα καταλαμβάνονται από ανθρώπους που στηρίζουν ενεργά την ομάδα, ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που αναμένεται να προσελκύσουν τεράστιο ενδιαφέρον.