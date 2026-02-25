Σκληρό μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Δεν θα επιτρέψω στον Νο1 χορηγό τρομοκρατίας να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

Κεντρικό και κυρίαρχο θέμα της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ για την Κατάσταση της Ένωσης αποτέλεσε το Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να υιοθετεί εξαιρετικά σκληρή ρητορική και να προβαίνει σε βαρύτατες καταγγελίες κατά του ιρανικού καθεστώτος. Ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι έχει σκοτώσει τουλάχιστον 32.000 διαδηλωτές στο εσωτερικό της χώρας, κάνοντας λόγο για ένα καθεστώς που «από τότε που κατέλαβε την εξουσία πριν από 47 χρόνια έχει εξαπλώσει μόνο τρομοκρατία, θάνατο και μίσος».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν και οι «δολοφονικοί πληρεξούσιοί» του αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για τη διεθνή ασφάλεια. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αποκαλύπτοντας, όπως είπε, ότι πέρυσι οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν «μια πρωτοποριακή επιχείρηση σε ιρανικό έδαφος», γνωστή ως Operation Midnight Hammer, με την οποία «εξαλείφθηκε πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα όπλων του Ιράν». Όπως τόνισε, η Τεχεράνη είχε προειδοποιηθεί να μην επιχειρήσει την ανοικοδόμησή του, ωστόσο «σήμερα επιδιώκει και πάλι τις σκοτεινές πυρηνικές της φιλοδοξίες».

Ο πρόεδρος προειδοποίησε ότι το Ιράν έχει ήδη αναπτύξει πυραύλους που απειλούν την Ευρώπη και αμερικανικές βάσεις στο εξωτερικό και ότι εργάζεται πάνω σε πυραυλικά συστήματα που «σύντομα θα μπορούν να πλήξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες». Ξεκαθάρισε ότι προτιμά τη διπλωματική λύση, αλλά έθεσε απόλυτη κόκκινη γραμμή: «Δεν θα επιτρέψω ποτέ στον νούμερο ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

«Ειρήνη όπου γίνεται, δύναμη όπου χρειάζεται»

Ο Τραμπ παρουσίασε τον εαυτό του ως ηγέτη ειρήνης, δηλώνοντας ότι «στους πρώτους 10 μήνες της προεδρίας μου, τερμάτισα οκτώ πολέμους». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα διστάσει ποτέ να αντιμετωπίσει απειλές κατά της Αμερικής, συνοψίζοντας τη στρατηγική του με τη φράση: «Θα κάνω ειρήνη όπου είναι δυνατόν, αλλά θα αντιμετωπίζω κάθε απειλή όπου είναι απαραίτητο».

«Η Αμερική επέστρεψε» – Οικονομία, σύνορα και εθνική ισχύς

Σε θριαμβευτικό τόνο, ο πρόεδρος διακήρυξε ότι «το έθνος μας επέστρεψε, μεγαλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ», περιγράφοντας τη σημερινή περίοδο ως «τη χρυσή εποχή της Αμερικής». Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν «τα ισχυρότερα και ασφαλέστερα σύνορα στην ιστορία τους» και ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της μια περίοδο κρίσης, πληθωρισμού, εγκληματικότητας και παγκόσμιας αστάθειας.

Στο οικονομικό πεδίο, τόνισε ότι τα χαμηλά επιτόκια θα συμβάλουν στην επίλυση της κρίσης στην αγορά κατοικίας, ενώ έκανε λόγο για δεσμεύσεις επενδύσεων ύψους 18 τρισεκατομμυρίων δολαρίων από όλο τον κόσμο. Δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ έλαβαν περισσότερα από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα. «Η Κατάσταση της Ένωσής μας είναι ισχυρή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «κερδίζουμε τόσο πολύ που δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε».

Διαφθορά και θεσμοί: «Λεηλατεί την Αμερική»

Ο Τραμπ επιτέθηκε ανοιχτά στη διαφθορά, δηλώνοντας ότι «λεηλατεί την Αμερική», και κάλεσε το Κογκρέσο να ψηφίσει άμεσα τον νόμο Stop Insider Trading Act.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος θα ηγηθεί ενός «πολέμου κατά της απάτης», με στόχο την αντιμετώπιση της κατασπατάλησης δημόσιων πόρων. Άσκησε επίσης κριτική σε απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τους δασμούς, χαρακτηρίζοντάς την «ατυχή», ενώ πρότεινε οι δασμοί να αντικαταστήσουν τον φόρο εισοδήματος.

Εκλογές και μεταναστευτικό

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο πρόεδρος ζήτησε να καταστεί υποχρεωτική η ταυτοποίηση όλων των ψηφοφόρων, υποστηρίζοντας ότι «ο μόνος λόγος που κάποιοι αντιτίθενται στο voter ID είναι επειδή θέλουν να κλέψουν».

Στο μεταναστευτικό, κάλεσε το Κογκρέσο να απαγορεύσει σε Πολιτείες να χορηγούν άδειες οδήγησης σε παράνομους μετανάστες. Δεν έλειψαν και οι ευθείες επιθέσεις κατά των Δημοκρατικών, τους οποίους κατηγόρησε για ακραία στάση επειδή δεν χειροκρότησαν σημεία της ομιλίας του, δηλώνοντας: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι τρελοί».