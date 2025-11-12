Σκληρό πορνό προβλήθηκε σε τηλεόραση πλοίου - Σε σοκ οι επιβάτες, παιδιά ούρλιαζαν μόλις το είδαν

Την ώρα που επιβάτες του πλοίου που ταξίδευε από τη Γαλλία με προορισμό το Σάσεξ παρακολουθούσαν Γκραν Πρι της Φόρμουλα 1, ξαφνικά είδαν σκηνές σκληρού πορνό να προβάλλονται στην τηλεόραση.

Το σοκ για τους επιβάτες ήταν μεγάλο, αλλά ακόμη μεγαλύτερο ήταν για τα παιδιά που παρακολουθούσαν τηλεόραση, καθώς άρχισαν να ουρλιάζουν.



Το περιστατικό αναφέρεται ότι έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια μιας καθυστέρησης που οδήγησε το πλοίο να επιστρέψει στη Γαλλία λόγω τεχνικής βλάβης στο λιμάνι του Newhaven, όπως τονίζει το BBC.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία δήλωσε ότι «λυπάται πολύ» για το περιστατικό, το οποίο συνέβη στα τέλη του περασμένου μήνα στο πλοίο από τη Dieppe της Γαλλίας προς το Νιούχεϊβεν.



Ανέφερε ότι μια «ταινία ενηλίκων» μεταδόθηκε κατά λάθος στην τηλεόραση του lounge του πλοίου σε επιβάτες που παρακολουθούσαν το Grand Prix της Φόρμουλα 1.



Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι το πλήρωμα «δεν γνώριζε» ότι η ταινία μεταδιδόταν, προσθέτοντας ότι «μόλις ειδοποιήθηκαν για το περιεχόμενο, το κανάλι άλλαξε γρήγορα».



«Λυπούμαστε πολύ για την αναστάτωση και τον θυμό που προκάλεσε αυτό. Δεν θα ξανασυμβεί», τόνισε η εταιρεία και πρόσθεσε ότι το κανάλι είχε έκτοτε αφαιρεθεί από τη λίστα των διαθέσιμων τηλεοπτικών σταθμών στο πλοίο.



Επιβάτης περιέγραψε τη σκηνή ως «λίγο τρελή - ξαφνικά, παιδιά έτρεχαν έξω από τον χώρο του σαλονιού με τις αεροπορικές θέσεις ουρλιάζοντας».



«Μερικοί γονείς βγήκαν έξω και ζητούσαν από το προσωπικό να επιληφθεί του θέματος».



«Έλεγαν, "Υπάρχει σκληρό πορνό στην τηλεόραση". Δεν μπορούσα να το δω ο ίδιος, αλλά το άκουσα. Δεν ξέρω πώς έγινε, ο κόσμος ήταν πραγματικά δυσαρεστημένος».