Skoda Auto: Ρεκόρ παραδόσεων ηλεκτρικών μοντέλων και 2η θέση στην Ευρώπη

Η Skoda Auto κατά το α΄ εξάμηνο του 2026, παρέδωσε 555.700 οχήματα, αυξημένα κατά 9,1% σε ετήσια βάση. Στην Ευρώπη (ΕΕ27+4), παρέμεινε η δεύτερη σε πωλήσεις μάρκα αυτοκινήτων, διατηρώντας τη θέση που είχε κατακτήσει ήδη από το πρώτο τρίμηνο.

Καθοριστική ήταν η συμβολή της ηλεκτρικής γκάμας. Οι παραδόσεις των ηλεκτρικών Elroq και Enyaq αυξήθηκαν κατά 48,3%, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 108.200 οχημάτων. Η επίδοση αυτή ανέδειξε τη Skoda στην τέταρτη θέση μεταξύ των μαρκών με τις υψηλότερες πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη. Παράλληλα, οι παραδόσεις plug-in υβριδικών μοντέλων ενισχύθηκαν κατά 11,8%, στις 24.100 μονάδες. Συνολικά, περισσότεροι από ένας στους τέσσερις πελάτες της Skoda στην Ευρώπη επέλεξαν ένα εξηλεκτρισμένο μοντέλο.

Τα νέα ηλεκτρικά Epiq και Peaq διπλασιάζουν το ηλεκτρικό χαρτοφυλάκιο της Skoda και ενισχύουν περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης της μάρκας, έχοντας ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 30.000 παραγγελίες.

Σε οικονομικό επίπεδο, τα έσοδα της Skoda Auto αυξήθηκαν κατά 6,3%, στα 16,0 δισ. ευρώ, και τα λειτουργικά κέρδη κατά 6,3%, στα 1,4 δισ. ευρώ. Η απόδοση επί των πωλήσεων διατηρήθηκε στο ιδιαίτερα ισχυρό 8,5%, ενώ η καθαρή ταμειακή ροή αυξήθηκε κατά 14,3%, στα 1,7 δισ. ευρώ. Στα αποτελέσματα συνέβαλαν ο υψηλότερος όγκος πωλήσεων, η συστηματική διαχείριση του κόστους και η αποτελεσματική αξιοποίηση των συνεργειών στο πλαίσιο του Ομίλου Volkswagen και του Brand Group Core.

Ο Klaus Zellmer, CEO της Skoda Auto, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου αποδεικνύουν ότι η Skoda Auto προσφέρει όσα έχουν πραγματική αξία για τους πελάτες: ελκυστικά προϊόντα, βιώσιμη ανάπτυξη και ισχυρή κερδοφορία. Αυξήσαμε το μερίδιό μας στην Ευρώπη, συνεχίσαμε να αναπτυσσόμαστε διεθνώς και βελτιώσαμε περαιτέρω τις οικονομικές μας επιδόσεις σε ένα απαιτητικό περιβάλλον. Η επιτυχία αυτή βασίζεται στο ότι ακούμε τους πελάτες μας, προσφέρουμε τα κατάλληλα προϊόντα την κατάλληλη στιγμή και βελτιώνουμε διαρκώς την αποδοτικότητα της εταιρείας μέσα από το πρόγραμμα Next Level Efficiency+».

H ηλεκτρική ναυαρχίδα Peaq

Ο Holger Peters, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Skoda Auto, αρμόδιος για τα Οικονομικά, την Πληροφορική και τις Νομικές Υποθέσεις, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά την οικονομική ανθεκτικότητα της Skoda Auto. Η ισχυρή καθαρή ταμειακή ροή μάς παρέχει την απαραίτητη ευελιξία για τη χρηματοδότηση του μετασχηματισμού μας, ενώ συνεχίζουμε να αξιοποιούμε τις συνέργειες του Brand Group Core για τη βελτίωση της αποδοτικότητας στην εξέλιξη και την παραγωγή».

Ο Martin Jahn, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Skoda Auto, αρμόδιος για τις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ, δήλωσε: «Η ζήτηση για τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα μας συνεχίζει να αυξάνεται. Οι περισσότερες από 30.000 παραγγελίες για τα νέα Epiq και Peaq επιβεβαιώνουν την ισχυρή απήχησή τους. Χάρη και στην εξαιρετική πορεία των Enyaq και Elroq, η Skoda αναδείχθηκε τέταρτη σε πωλήσεις μάρκα αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και δεύτερη σε πωλήσεις μάρκα αυτοκινήτων συνολικά στην Ευρώπη».

Ισχυρή ανάπτυξη στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2026, η Skoda Auto παρέδωσε 555.700 οχήματα παγκοσμίως, καταγράφοντας αύξηση 9,1%. Σύμφωνα με τα στοιχεία ταξινομήσεων της ACEA, οι 457.663 ταξινομήσεις της μάρκας στην Ευρώπη αντιστοιχούν σε επίδοση σημαντικά υψηλότερη από εκείνη της συνολικής αγοράς.

Στη Γερμανία, οι παραδόσεις έφτασαν στο επίπεδο-ρεκόρ των 120.400 οχημάτων, αυξημένες κατά 19,6%, καθιστώντας τη Skoda τη δεύτερη σε πωλήσεις μάρκα στη χώρα. Θετική πορεία καταγράφηκε επίσης στην Τσεχία (48.900 οχήματα, +6,9%), στο Ηνωμένο Βασίλειο (46.600, +6,6%), στην Ινδία (35.700, +7,4%) και στην Πολωνία (34.500, +14,2%). Σημαντική ανάπτυξη σημειώθηκε ακόμη στη Γαλλία (+9,3%), στην Ιταλία (+10,7%), στην Αυστρία (+16,6%) και στην Ισπανία (+9,5%).

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του Epiq τον Μάιο, ξεκίνησε η παραγωγή του στο εργοστάσιο της Volkswagen Navarra στην Παμπλόνα της Ισπανίας.

Οι παραδόσεις ηλεκτρικών μοντέλων αυξήθηκαν σχεδόν κατά 50%

Συνολικά, κατά το α΄ εξάμηνο του έτους παραδόθηκαν 132.300 εξηλεκτρισμένα οχήματα Skoda –αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά– σε πελάτες σε όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη (ΕΕ27+4), τα μοντέλα με δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης αντιπροσώπευσαν το 27,7% των συνολικών παραδόσεων της μάρκας.

Το Elroq αναδείχθηκε το τρίτο σε πωλήσεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ευρώπη

Κατέλαβε την πρώτη θέση στη Γερμανία και τη Δανία, τη δεύτερη στην Τσεχία και βρέθηκε στην πρώτη τριάδα στην Αυστρία, στην Εσθονία, στην Ελβετία και στην Ολλανδία. Με 59.900 παγκόσμιες παραδόσεις, ήταν το πέμπτο δημοφιλέστερο μοντέλο της Skoda συνολικά.

Το Enyaq κατέγραψε 48.300 παραδόσεις παγκοσμίως και κατέλαβε την τέταρτη θέση μεταξύ των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη. Βρέθηκε στην πρώτη θέση στην Τσεχία και στην πρώτη τριάδα στην Αυστρία, στην Εσθονία, στη Σλοβακία, στην Ελβετία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

To Octavia παρέμεινε το δημοφιλέστερο μοντέλο της Skoda, με 96.500 παραδόσεις. Ακολούθησαν το Kodiaq με 74.600, το Kamiq με 65.400 και το Fabia με 61.900 οχήματα.

To Octavia παρέμεινε το δημοφιλέστερο μοντέλο της Skoda, με 96.500 παραδόσεις

Διεύρυνση της ηλεκτρικής γκάμας

Με τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα Epiq και Peaq, η Skoda διευρύνει την ηλεκτρική της γκάμα σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, καθιστώντας την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε περισσότερους πελάτες.

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του Epiq τον Μάιο, ξεκίνησε η παραγωγή του στο εργοστάσιο της Volkswagen Navarra στην Παμπλόνα της Ισπανίας. Παράλληλα, η μεταφορά πρόσθετου μέρους της παραγωγής του Octavia Combi στο Kvasiny απελευθερώνει δυναμικότητα στο βασικό εργοστάσιο της εταιρείας στη Μλάντα Μπόλεσλαβ για την παραγωγή της ηλεκτρικής ναυαρχίδας Peaq. Η Skoda Auto διαθέτει πλέον συνολικά 14 σειρές μοντέλων.

Περαιτέρω ανάπτυξη στην Ινδία και στη Βόρεια Αφρική

Στην Ινδία, την τέταρτη μεγαλύτερη αγορά της μάρκας, οι παραδόσεις αυξήθηκαν κατά 7,4%, στα 35.700 οχήματα. Θετική ήταν η πορεία και στη Βόρεια Αφρική, με αύξηση 7,8% στο Μαρόκο, 62,0% στην Αίγυπτο και 23,6% στην Τυνησία.