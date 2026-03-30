Skoda Elroq: Διεθνής διάκριση στο Women’s Worldwide Car of the Year 2026

Η Skoda ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή της παρουσία, καθώς το νέο Elroq κατέκτησε τον τίτλο “Best Compact SUV 2026” στα Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY), έναν από τους πλέον αξιόπιστους και απαιτητικούς θεσμούς αξιολόγησης αυτοκινήτων παγκοσμίως.

Τα WWCOTY αποτελούν τον μοναδικό διεθνή θεσμό με επιτροπή που απαρτίζεται αποκλειστικά από γυναίκες δημοσιογράφους αυτοκινήτου, με συμμετοχή 84 επαγγελματιών από 54 χώρες. Η αξιολόγηση βασίζεται σε ουσιαστικά κριτήρια που αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες των οδηγών: ασφάλεια, οδηγική συμπεριφορά, τεχνολογία, άνεση, αποδοτικότητα και συνολική αξία.

Στην 15η διοργάνωση του θεσμού, 55 νέα μοντέλα αξιολογήθηκαν μέσα από εκτεταμένες δοκιμές και εις βάθος ανάλυση, με το Skoda Elroq να ξεχωρίζει στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των compact SUV.

Το Skoda Elroq αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών SUV, με ισχύ έως 286 ίππους και αυτονομία που φτάνει έως τα 714 χλμ. (WLTP). Ξεχωρίζει για την αεροδυναμική του αποδοτικότητα, την ευφυή αξιοποίηση χώρων και τον ιδιαίτερα πρακτικό σχεδιασμό του εσωτερικού, στοιχεία που ενισχύουν την καθημερινή χρηστικότητα και την άνεση των επιβατών.

Η διάκριση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς αντικατοπτρίζει μια αξιολόγηση που δεν εστιάζει μόνο σε τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά στην πραγματική εμπειρία χρήσης και στην ικανότητα ενός αυτοκινήτου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες κινητικότητας.

Με το Elroq, η Skoda επιβεβαιώνει τη στρατηγική της να προσφέρει ηλεκτρικά οχήματα που συνδυάζουν τεχνολογία, αποδοτικότητα και ουσιαστική αξία, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ως μία από τις ισχυρότερες μάρκες στην ευρωπαϊκή αγορά.