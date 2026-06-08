«Σκονάκι» Κυρανάκη σε Μητσοτάκη για τις «καυτές πατάτες»

Tο τελευταίο ταξίδι ως Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών πραγματοποίει σήμερα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, που μεταβαίνει στο Λουξεμβούργο για το Συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαικής Ένωσης.

Μάλιστα και όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη, ο εν αναμονή γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας έδωσε τις προηγούμενες ημέρες στον πρωθυπουργό μία λίστα με τις βασικότερες προτεραιότητες, που πρέπει να προωθήσει άμεσα ο διάδοχος του στο νευραλγικό πεδίο των μεταφορών και συγκοινωνιών.