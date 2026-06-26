Σκόπελος: 19χρονη καταγγέλλει ότι τη βίασε συνάδελφός της - Ξύπνησε σπίτι του μόνο με το εσώρουχο

Μία 19χρονη κατήγγειλε στις αστυνομικές Αρχές της Σκοπέλου ότι έπεσε θύμα βιασμού από 28χρονο συνάδελφό της, υποστηρίζοντας πως εκείνος εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι βρισκόταν σε κατάσταση έντονης μέθης. Σύμφωνα με την καταγγελία της, όταν ξύπνησε το πρωί της Πέμπτης 25 Ιουνίου, διαπίστωσε ότι φορούσε μόνο το εσώρουχό της. Ο 28χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε την Παρασκευή στον Εισαγγελέα Βόλου, ο οποίος του άσκησε δίωξη για βιασμό και τον παρέπεμψε στον ανακριτή για να απολογηθεί.

Η 19χρονη, η οποία κατάγεται από τη Μαγνησία, είχε μεταβεί στη Σκόπελο προκειμένου να εργαστεί για τη θερινή περίοδο. Ο φερόμενος ως δράστης ήταν συνάδελφός της στην ίδια επιχείρηση, ενώ οι δυο τους γνωρίζονταν και μέσω του συντρόφου της, με τον οποίο ο 28χρονος συγκατοικούσε.

Σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει η νεαρή, το βράδυ της Τετάρτης είχε βγει για διασκέδαση και κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να μεθύσει. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο σπίτι όπου διέμενε ο σύντροφός της, προκειμένου να διανυκτερεύσει εκεί, καθώς η ίδια έμενε σε διαφορετικό κατάλυμα. Την πόρτα, όμως, της άνοιξε ο 28χρονος συγκάτοικος του συντρόφου της, με τον οποίο εργάζονταν στην ίδια επιχείρηση.

Σύμφωνα με τον Ταχυδρόμο, μπήκε μέσα για να τον περιμένει και του έστειλε μήνυμα στο κινητό του, δηλώνοντας την παρουσία της. Ο σύντροφός της, που έλειπε από το σπίτι, την ενημέρωσε ότι δεν θα επιστρέψει στο σπίτι.

Η 19χρονη ωστόσο φέρεται να παρέμεινε στο σπίτι και να αποκοιμήθηκε. Το πρωί, όταν ξύπνησε, διαπίστωσε, σύμφωνα με την καταγγελία της, ότι το παντελόνι της ήταν κατεβασμένο και ότι φορούσε μόνο το εσώρουχό της. Το χειρότερο όλων, ήταν ότι δεν θυμόταν το παραμικρό.

Αμέσως η νεαρή γυναίκα απευθύνθηκε στην αστυνομία καταγγέλλοντας τον βιασμό της από τον συνάδελφό της και συγκάτοικο του συντρόφου της. Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του την Πέμπτη το πρωί και σήμερα, ο φερόμενος ως δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Αρνείται τις κατηγορίες ο 28χρονος

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Μιχάλη Χρόνη, ο 28χρονος αρνείται κατηγορηματικά ότι βίασε τη 19χρονη κοπέλα. Φαίνεται μάλιστα να της ζήτησε να φύγει από το διαμέρισμα που μένει με τον σύντροφο της νεαρής γυναίκας, όταν εκείνος την ενημέρωσε ότι τελικώς δεν θα επιστρέψει για το βράδυ.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τετελεσμένο βιασμό και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στον Ανακριτή, απ’ όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί τελικώς την ερχόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε κρατείται.

Την ίδια ώρα, διατάχθηκε εργαστηριακός έλεγχος ρουχισμού, εν προκειμένω του παντελονιού για την ανίχνευση τυχόν βιολογικού υλικού, ενώ η 19χρονη θα υποβληθεί επίσης σε ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει πέσει θύμα βιασμού.

Η 19χρονη πάντως, φέρεται, σύμφωνα με τον δικηγόρο του 28χρονου, να μη θυμάται τίποτα από τη συγκεκριμένη βραδιά, εξαιτίας της κατάστασης μέθης στην οποία βρισκόταν.