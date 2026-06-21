Σκόπελος: Σύλληψη 70χρονου σάτυρου που καλούσε παιδιά στο ΙΧ του με κατεβασμένο το παντελόνι του

Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής 19 Ιουνίου στη Σκόπελο εξαιτίας ηλικιωμένου άνδρα που προσέγγιζε ανήλικα παιδιά, τα οποία καλούσε να τον ακολουθήσουν στο αυτοκίνητό του με διάφορα προσχήματα ενώ είχε κατεβασμένο το παντελόνι του και τα γεννητικά του όργανα σε κοινή θέα.



Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας taxydromos.gr, το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά από παραλία, όπου πολλοί ανήλικοι συνηθίζουν να συγκεντρώνονται κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες για να παίξουν και ενώ οι γονείς τους βρίσκονταν στις ταβέρνες και τα καφέ της περιοχής.



Καταγγελίες των κατοίκων αναφέρουν ότι ο άνδρας που ήταν περίπου 70 ετών, ήταν μέσα σε αυτοκίνητο λευκού χρώματος, είχε κατεβασμένο το παράθυρό του και φώναζε τα παιδιά να τα βάλει μέσα στο αυτοκίνητο.

Ήταν πολύ επίμονος

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο άνδρας φέρεται να ρωτούσε επίμονα ανήλικα παιδιά (αγόρια και κορίτσια) ηλικίας 10-11 ετών «Θέλετε να σας αγοράσω κάποιο βιβλίο;», προτρέποντάς τα παράλληλα να μπουν στο αυτοκίνητό του.



Ο 70χρονος φέρεται να προσπαθούσε με εμμονή να πλησιάσει τα παιδιά, με επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις και προτροπές, ενώ εκείνα αρνούνταν να τον ακολουθούσαν και έτρεχαν φοβισμένα να απομακρυνθούν.



«Μήπως είστε κουρασμένα; Θέλετε να σας πάω στους γονείς σας;», έλεγε σε άλλα με επιμονή, προκειμένου να καταφέρει να βάλει κάποια στο αυτοκίνητο, είτε αγόρια είτε κορίτσια.



Όλα αυτά ενώ ήταν μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε σταθμευμένο σε χωματόδρομο, χωρίς προς στιγμήν να γίνεται αντιληπτός από ενήλικες.

Άρχισαν να φωνάζουν τα παιδιά

Τα παιδιά τρόμαξαν και ξεκίνησαν να φωνάζουν αναστατωμένα για περιστατικό με τις φωνές να κινητοποιούν γονείς που έσπευσαν να δουν ποιος είναι αυτός ο άγνωστος άνδρας, να τον εντοπίσουν ώστε να τον συλλάβει η αστυνομία.



Η παρουσία του έγινε γνωστή στους γονείς μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ όπως αναφέρει το τοπικό μέσο ενημέρωσης, στο σημείο έσπευσε περιπολικό από το Αστυνομικό Τμήμα Σκοπέλου με τους αστυνομικούς να προβαίνουν στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος μάλιστα φέρεται να προκάλεσε και επεισόδιο πριν την ακινητοποίησή του από τους αστυνομικούς.