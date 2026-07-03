Σκόπελος: Το απόλυτο ελληνικό island escape που λατρεύουν οι Σουηδοί

Τη θέση της ανάμεσα στους πιο ελκυστικούς ελληνικούς προορισμούς για το 2026 επιβεβαιώνει η Σκόπελος, μέσα από εκτενές αφιέρωμα του σουηδικού περιοδικού Bucket List Magazine, το οποίο τη συμπεριλαμβάνει στον οδηγό του για τους «αληθινούς παραδείσους της Ελλάδας».

Το δημοσίευμα παρουσιάζει τη Σκόπελο ως έναν προορισμό που συνδυάζει απαράμιλλη φυσική ομορφιά, αυθεντικότητα και εμπειρίες μακριά από τον μαζικό τουρισμό, αναδεικνύοντας τα στοιχεία που την καθιστούν ξεχωριστή για τους ταξιδιώτες της Σκανδιναβίας.

Σκόπελος γάμος/Γιώργος Πούλιος/Eurokinissi

«Το Mamma Mia δεν κατάφερε να την κρατήσει μυστική»



Με ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια, το περιοδικό χαρακτηρίζει τη Σκόπελο ως «το νησί που το Mamma Mia δεν κατάφερε να κρατήσει μυστικό», περιγράφοντας έναν τόπο όπου τα καταπράσινα πευκοδάση φτάνουν μέχρι τη θάλασσα, οι παραλίες κρύβονται πίσω από εντυπωσιακούς βραχώδεις σχηματισμούς και η Χώρα θυμίζει καρτ ποστάλ.

Ο συντάκτης του αφιερώματος σημειώνει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα του νησιού «μοιάζει σχεδόν απίστευτη, όμως είναι πραγματική», χαρακτηρίζοντας τη Σκόπελο ως ένα από τα πιο πράσινα νησιά της Ελλάδας και έναν από τους πιο αυθεντικούς προορισμούς της Μεσογείου.

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Προορισμός για όσους αναζητούν εμπειρίες στη φύση



Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις εναλλακτικές δραστηριότητες που προσφέρει το νησί.

Το δημοσίευμα προτείνει τις μικρές, απομονωμένες θαλάσσιες «αγκαλιές» της Σκοπέλου για εξερεύνηση με καγιάκ, το ναυάγιο «Χριστόφορος» για τους φίλους των καταδύσεων, αλλά και τα μονοπάτια που διασχίζουν ελαιώνες και καταπράσινες πλαγιές, ιδανικά για πεζοπορία και γνωριμία με τη φύση.

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Γλώσσα, Λουτράκι και τοπικές γεύσεις στο επίκεντρο



Το αφιέρωμα ξεχωρίζει επίσης τη Γλώσσα, σημειώνοντας ότι η θέα που προσφέρει είναι μια εμπειρία που «πρέπει να ζήσει κανείς», ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στο γραφικό Λουτράκι.

Παράλληλα, αναδεικνύεται και η γαστρονομική ταυτότητα της Σκοπέλου, μέσα από τις παραδοσιακές συνταγές που διατηρούνται ζωντανές και περνούν από γενιά σε γενιά, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κουλτούρας.

Η παραλία Αγνώντας στη Σκόπελο. Φωτό: IMAGO / Dreamstime

«Ένα νησί που ξέρει ποιο είναι»



Το δημοσίευμα ολοκληρώνεται με μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική αναφορά στη φυσιογνωμία της Σκοπέλου, τονίζοντας ότι στο νησί «δεν υπάρχουν τεράστια θέρετρα και μαζικός τουρισμός. Μόνο ένα νησί που εξακολουθεί να γνωρίζει ποιο είναι και δεν αφήνει κανέναν να το ξεχάσει».

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτυπώνει, σύμφωνα με το περιοδικό, το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα της Σκοπέλου: τη διατήρηση της αυθεντικότητάς της, παρά τη διεθνή της αναγνωρισιμότητα.

Στοχευμένη προβολή στις αγορές του εξωτερικού



Η νέα αυτή διεθνής διάκριση αποτελεί αποτέλεσμα των δράσεων προβολής του Γραφείου ΕΟΤ Σκανδιναβίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Σκοπέλου.

Όπως δήλωσε ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού, Γιώργος Παπαδαυίδ, η προβολή της Σκοπέλου από ένα ακόμη καταξιωμένο διεθνές μέσο επιβεβαιώνει ότι οι σύγχρονοι ταξιδιώτες αναζητούν προορισμούς με αυθεντικό χαρακτήρα, φυσική ομορφιά και ξεχωριστή ταυτότητα.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η διαρκής παρουσία του νησιού στις σημαντικές τουριστικές αγορές του εξωτερικού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, επισημαίνοντας πως, σε ένα περιβάλλον έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, η συστηματική και στοχευμένη προβολή αποτελεί πλέον αναγκαιότητα για την ενίσχυση της τουριστικής δυναμικής της Σκοπέλου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ