Serie A: Σκόραρε ο Δουβίκας και η Κόμο ονειρεύεται Ευρώπη (vid)

Η Κόμο συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη Serie A και το απέδειξε και στο Λέτσε, φεύγοντας με μια καθαρή νίκη 3-0 που την έφερε στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας. Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας δείχνει σταθερότητα, αυτοπεποίθηση και ξεκάθαρο πλάνο, στοιχεία που τη μετατρέπουν σε μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος.



Το ματς δεν ξεκίνησε με ιδανικές προϋποθέσεις για τους φιλοξενούμενους, καθώς η Λέτσε προσπάθησε να επιβάλει ρυθμό και πίεση. Ωστόσο, η Κόμο άντεξε, κράτησε σωστά τις γραμμές της και βρήκε το γκολ σε κομβικό χρονικό σημείο, λίγο πριν την ανάπαυλα, με τον Νίκο Παζ να δίνει προβάδισμα και ψυχολογία στην ομάδα του.



Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο επιθετικά, όμως η αποτελεσματικότητα έλειψε. Αντίθετα, η Κόμο εκμεταλλεύτηκε τους χώρους και «καθάρισε» το παιχνίδι με δεύτερο γκολ από τον Ραμόν, βάζοντας γερά θεμέλια για το διπλό.



Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε από τον Τάσο Δουβίκα. Ο Έλληνας φορ κινήθηκε έξυπνα, πήρε την κάθετη πάσα και τελείωσε τη φάση με ψυχραιμία, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα. Με τέτοιες εμφανίσεις, η Κόμο όχι μόνο κοιτάζει ψηλά, αλλά αρχίζει δικαιολογημένα να σκέφτεται την ευρωπαϊκή προοπτική.

