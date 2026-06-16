LIFE Showbiz Φαίη Σκορδά

Σκορδά για τον γάμο της με τον Αθανασιάδη: «Θέλω να το ευχαριστηθώ, να γίνει με άνεση και όχι πίεση»

Η σχέση τους μετράει πέντε χρόνια και οι κοινές φωτογραφίες τους στα social media έχουν αρχίσει να πληθαίνουν.

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Φωτεινή Λασπά

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Τις τάσεις στα νυφικά χτενίσματα παρουσίασε η Φαίη Σκορδά μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» και με αφορμή το θέμα αυτό οι συνεργάτες της την ρώτησαν τι χτένισμα θα επιλέξει για τον γάμο της που θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι. 

φωτογραφία instagram
φωτογραφία instagram

«Δεν ξέρω τι μαλλιά θα κάνω, πρέπει να βρούμε το ρούχο πρώτα. Επειδή είναι κάτι, το οποίο είναι ευχάριστο, θέλω να το ευχαριστηθώ, θέλω να γίνει με άνεση και όχι με πίεση. Θα ραφτούμε…» είπε με χαμόγελο η παρουσιάστρια.

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LIFE Showbiz Φαίη Σκορδά

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