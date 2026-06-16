Σκορδά για τον γάμο της με τον Αθανασιάδη: «Θέλω να το ευχαριστηθώ, να γίνει με άνεση και όχι πίεση»

Τις τάσεις στα νυφικά χτενίσματα παρουσίασε η Φαίη Σκορδά μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» και με αφορμή το θέμα αυτό οι συνεργάτες της την ρώτησαν τι χτένισμα θα επιλέξει για τον γάμο της που θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι.

φωτογραφία instagram

«Δεν ξέρω τι μαλλιά θα κάνω, πρέπει να βρούμε το ρούχο πρώτα. Επειδή είναι κάτι, το οποίο είναι ευχάριστο, θέλω να το ευχαριστηθώ, θέλω να γίνει με άνεση και όχι με πίεση. Θα ραφτούμε…» είπε με χαμόγελο η παρουσιάστρια.