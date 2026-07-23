Σκωτία: Ο αστυνομικός που έκρυβε για 14 χρόνια μια φρικτή διπλή ζωή – Πώς ήρθαν στο φως οι βιασμοί

Για περισσότερα από 14 χρόνια κατάφερνε να περνά απαρατήρητος. Φορούσε τη στολή του αστυνομικού, υπηρετούσε σε μια από τις πιο σημαντικές αστυνομικές δυνάμεις της Βρετανίας και κέρδιζε την εμπιστοσύνη συναδέλφων και πολιτών.

Όμως πίσω από την εικόνα του ανθρώπου που είχε ταχθεί να προστατεύει τους άλλους, φέρεται να κρυβόταν ένας κατά συρροή δράστης σεξουαλικών επιθέσεων.

Ο Άλαν Γκριρ, αστυνομικός στη Σκωτία, ο οποίος αυτοκτόνησε τον περασμένο Μάιο σε ηλικία 47 ετών, κατηγορείται ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε τουλάχιστον εννέα γυναίκες. Οι Αρχές, ωστόσο, εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς συνεχίζεται η ανάλυση τεράστιου όγκου ψηφιακών δεδομένων που κατασχέθηκαν από τις συσκευές του.

Η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες για αστυνομική διαφθορά στην ιστορία της Σκωτίας.

Η καταγγελία που άνοιξε τον φάκελο μιας εφιαλτικής υπόθεσης



Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται στα τέλη του 2025, όταν μια γυναίκα περίπου 40 ετών αποφάσισε να μιλήσει. Πήγε σε αστυνομικό τμήμα της Γλασκώβης και κατήγγειλε ότι είχε πέσει θύμα βιασμού από αστυνομικό το 2012.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, τότε είχε καλέσει την αστυνομία για ένα περιστατικό στο σπίτι της. Δύο αστυνομικοί έφτασαν στην κατοικία της, κατέγραψαν όσα τους είπε και αποχώρησαν.

Όμως, λίγες ώρες αργότερα, ένας από αυτούς επέστρεψε μόνος του. Η γυναίκα υποστήριξε ότι ο αστυνομικός έκανε κατάχρηση της θέσης του, την εξανάγκασε σε σεξουαλική πράξη και τη βίασε μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Η καταγγελία ενεργοποίησε την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Police Scotland και οδήγησε σε μια έρευνα που αποκάλυψε σταδιακά μια πολύ πιο σκοτεινή πραγματικότητα.

Τα ηλεκτρονικά ίχνη που πρόδωσαν τον αστυνομικό



Οι ερευνητές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον ύποπτο εξετάζοντας τα ψηφιακά ίχνη που άφησε πίσω του.

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία ήταν η πρόσβαση που είχε ο Γκριρ στον υπηρεσιακό φάκελο της γυναίκας μετά την καταγγελλόμενη επίθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο αστυνομικός παρακολουθούσε επανειλημμένα την υπόθεση μέσα από τα πληροφοριακά συστήματα της αστυνομίας, ακόμη και όταν βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.

Αυτές οι καταχωρίσεις αποκάλυψαν στους ερευνητές μια σύνδεση που ο ίδιος φέρεται να προσπάθησε να κρύψει.

Εννέα θύματα και φόβοι για περισσότερες αποκαλύψεις



Η έρευνα δεν περιορίστηκε στην αρχική καταγγελία. Οι Αρχές εντόπισαν ακόμη οκτώ γυναίκες που φέρεται να είχαν πέσει θύματα του Γκριρ.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο αστυνομικός χρησιμοποιούσε συστηματικά την εξουσία και την ιδιότητά του, ενώ παράλληλα φέρεται να είχε επαναλαμβανόμενη καταχρηστική συμπεριφορά απέναντι σε γυναίκες που βρίσκονταν σε ευάλωτη θέση.

Παράλληλα, εξετάζονται καταγγελίες ότι είχε χρησιμοποιήσει υπηρεσίες εκατοντάδων εκδιδόμενων γυναικών κατά τη διάρκεια της αστυνομικής του καριέρας, με ορισμένες από αυτές να αναφέρουν ιδιαίτερα βίαιες συμπεριφορές.

Οι Αρχές εντόπισαν επίσης δύο γυναίκες αστυνομικούς που φέρεται να φωτογράφισε κρυφά, χωρίς τη συναίνεσή τους, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Η έρευνα στο σπίτι και το ψηφιακό «θησαυροφυλάκιο» των αποδείξεων



Στις 24 Απριλίου πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστική επιχείρηση στην κατοικία του.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν επτά κινητά τηλέφωνα και έναν φορητό υπολογιστή. Ο Γκριρ συνελήφθη ως ύποπτος για τον βιασμό του 2012, τέθηκε σε διαθεσιμότητα και αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Όμως η εξέταση των συσκευών του αποκάλυψε ένα ακόμη πιο ανησυχητικό σκηνικό. Οι ερευνητές εντόπισαν χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία φέρεται να συνδέονται με την εγκληματική του δράση.

Η ανάλυση του υλικού βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψουν νέες καταγγελίες και νέα θύματα.

Το τέλος πριν από τη δίκη



Στις 5 Μαΐου οι Αρχές ενημέρωσαν την οικογένεια του Γκριρ για την πορεία της έρευνας και έλαβαν μέτρα προστασίας.

Μία ημέρα αργότερα, ο 47χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του.

Η είδηση προκάλεσε σοκ στους συναδέλφους του, αλλά και στην οικογένειά του, καθώς, όπως έγινε γνωστό, κανείς από το περιβάλλον του δεν γνώριζε τη δεύτερη ζωή που φέρεται να ζούσε.

Η υπόθεση του Άλαν Γκριρ αφήνει πίσω της πολλά ερωτήματα: Πώς ένας άνθρωπος με τέτοια συμπεριφορά κατάφερε να παραμείνει για χρόνια μέσα στο σώμα της αστυνομίας; Πόσα θύματα μπορεί να υπάρχουν ακόμη; Και πόσο αποτελεσματικοί ήταν οι μηχανισμοί ελέγχου;

Μια υπόθεση που ξεκίνησε από το θάρρος μιας γυναίκας να μιλήσει, αποκάλυψε μια από τις πιο σκοτεινές ιστορίες αστυνομικής κατάχρησης στη σύγχρονη Σκωτία.

Με πληροφορίες από το BBC