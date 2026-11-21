Kαλεσμένος στο «The Love Debate by Lagios» του FLASH, βρέθηκε ο Δημήτρης Σκουλός σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Ο Γιώργος Λάγιος και ο γνωστός φωτογράφος συναντήθηκαν διαδικτυακά σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ο Δημήτρης Σκουλός μιλάει τόσο για την προσωπική του ζωή, όσο και την επαγγελματική του πορεία.

Ο γνωστός φωτογράφος, που έγινε ευρέως γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από το GΝΤΜ, αναφέρθηκε και στην πρόταση που του έγινε από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας για να κατέβει με το κόμμα τους στις επερχόμενες εκλογές.

«Δεν είμαι παιδί κομματικού σωλήνα. Δεν είναι ότι με κατεβάζει κάποιος και τα χώνει (σ.σ τα λεφτά) πίσω μου για να κάνει business μετά. Είμαι εγώ, η δουλειά μου χρηματοδοτεί την «καμπάνια» μου και δεν θα χαλάσω το σπίτι μου εγώ για να γίνω βουλευτής ποτέ! Μη σώσω και γίνω.»

«Η γυναίκα μου στην αρχή είχε αντίρρηση, όταν τις εξήγησα τους λόγους που με θέλουν μαλάκωσε λίγο, γιατί ξέρεις όλοι έχουμε μια ιδέα για τους πολιτικούς όχι για την πολιτική. Τύπου «τι δουλειά έχεις εσύ με αυτούς, εσύ είσαι άλλος άνθρωπος.», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Σκουλός.

Ο γνωστός φωτογράφος στη συνέχεια αναφέρθηκε και στις πολιτικές πεποιθήσεις τις οικογένειας του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ξέρεις τι ξύλο τρώω για τις πολιτικές μου πεποιθήσεις; Κατάγομαι από μια οικογένεια εργατική, πολύ φτωχή, αυτοδημιούργητοι όλοι […], που είναι όλοι αριστεροί. Όλη η οικογένεια μου είναι ΚΚΕ και υπέροχοι άνθρωποι όλοι.», είπε χαρακτηριστικά ο φωτογράφος.