Σκουλός για το «Just The Two Of Us: «Είναι βιοποριστικό το θέμα για να συντηρώ την οικογένειά μου»

Ο Δημήτρης Σκουλός που συμμετέχει στο φιλανθρωπικό σόου τραγουδιού «J2US» έκανε δηλώσεις στις ψυχαγωγικές εκπομπές και μεταξύ άλλων ανέφερε χιουμοριστικά για την καινούρια σύνθεση του «GNTM»: «Ή θα δέσει η ομάδα ή θα τους δέσουν».

Εξήγησε όμως και τους λόγους για τους οποίους βρίσκεται στο σόου τραγουδιού. «Δεν είναι το θέμα εάν ήθελα να βρεθώ μπροστά από μία κάμερα στην τηλεόραση, είναι βιοποριστικό θέμα, είναι μία έξτρα δουλειά, εγώ δουλεύω για να συντηρώ την οικογένειά μου, αυτό είναι ένα έξτρα εισόδημα για εμένα, οπότε είναι μία χαρά».