Σκούρτα Βοιωτίας: Κατηγορηματική διάψευση από την οικογένεια του 27χρονου - «Η μητέρα του ζει»

Η υπόθεση του 27χρονου Αλβανού Σούλο Χαλίλι από το Τεπελένι, έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο από τη στιγμή που βρέθηκε δολοφονημένος και απανθρακωμένος μέσα στο Ι.Χ. αυτοκίνητό του στην περιοχή Σκούρτα Βοιωτίας στις 8 Νοεμβρίου.

Ο νεαρός φέρεται να παρασύρθηκε στα Βίλια για να συναντήσει μια γυναίκα που είχε γνωρίσει μέσω μιας εφαρμογής γνωριμιών. Ωστόσο, αντί για συνάντηση, φαίνεται ότι είχε στηθεί μια καλά οργανωμένη παγίδα. Οι δράστες, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες τον κράτησαν αιχμάλωτο για περίπου 24 ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων τον βασάνισαν και στη συνέχεια τον πυροβόλησαν. Στη συνέχεια, μετέφεραν τη σορό του στα Σκούρτα και έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο.

Την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης η οικογένεια του θύματος -που βιώνει τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας του παιδιού τους- έπεσε θύμα παραπληροφόρησης.

Χθες, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου κυκλοφόρησε η είδηση ότι η μητέρα του Σούλο Χαλίλι πέθανε μην μπορώντας να αντέξει τον χαμό του γιου της. Την είδηση μετέφερε το αλβανικό μέσο voxnews.

Αυτό το ψευδές - όπως αποδείχθηκε- δημοσίευμα όπως ήταν φυσικό προκάλεσε πανικό και σύγχυση στους οικείους και φίλους. Έτσι η οικογένεια αντέδρασε άμεσα και δυναμικά διαψεύδοντας κατηγορηματικά το δημοσίευμα, τονίζοντας ότι η μητέρα του νεαρού είναι καλά στη υγεία της.

«Είναι όλα εντάξει, μια χαρά είναι η γυναίκα τι βλακείες είναι αυτές που γράφουν; Ξέρω ότι το γράφουν παντού αλλά εγώ μίλησα μαζί της. Θέλουμε να μάθουμε ποιος το κυκλοφόρησε πρώτος» είπε βάζοντας τέλος στις φήμες η θεία του 27χρονου.

Δείτε βίντεο:

Το καμένο όχημα και τα πρώτα ευρήματα των Αρχών



Το όχημα στο οποίο βρέθηκε η σορός είχε δηλωθεί ότι είχε κλαπεί τον Μάιο από τη Γλυφάδα και έφερε πινακίδες κυκλοφορίας από άλλο αυτοκίνητο στην Πιερία.

Αυτή η λεπτομέρεια, σύμφωνα με την αστυνομία, υποδηλώνει ότι πίσω από το έγκλημα θα μπορούσε να βρίσκεται ένα δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος με «επαγγελματική» μεθοδολογία.



Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών πιστεύουν ότι είναι πιθανό ο 27χρονος να δολοφονήθηκε σε άλλη τοποθεσία και στη συνέχεια να μεταφέρθηκε στην ερημική περιοχή όπου βρέθηκε το καμένο όχημα.



«Κλειδί» το κινητό τηλέφωνο



Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις εντατικές έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το κινητό τηλέφωνο του θύματος, το οποίο δεν έχει ακόμη βρεθεί και πιστεύεται ότι περιέχει κρίσιμες πληροφορίες για τους ανθρώπους που τον παγίδευσαν και τον οδήγησαν στη μοιραία συνάντηση.

Το έγκλημα έχει παγώσει την τοπική κοινωνία στη Χαλκίδα και τη Βοιωτία, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για ένα έγκλημα πρωτοφανούς αγριότητας.



Οι αστυνομικές Αρχές αναφέρουν ότι η διαλεύκανση της υπόθεσης είναι θέμα χρόνου, καθώς τα στοιχεία οδηγούν σταδιακά στα άτομα που οργάνωσαν και διέπραξαν την άγρια δολοφονία.