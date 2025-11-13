Τραγωδία δίχως τέλος: Νεκρή από ανακοπή η μητέρα του 27χρονου που βρέθηκε απανθρακωμένος στα Σκούρτα

Λίγα 24ωρα μετά την ταυτοποίηση του DNA της απανθρακωμένης σορού που εντοπίστηκε με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο στα Σκούρτα Βοιωτίας, η μητέρα του 27χρονου θύματος έφυγε από τη ζωή, μην μπορώντας να αντέξει τον χαμό του γιου της.



Η μητέρα του 27χρονου Αλβανού Σούλο Χαλίλι από το Τεπελένι, ο οποίος βρέθηκε δολοφονημένος και απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο στις 8 Νοεμβρίου, πέθανε από καρδιακή ανακοπή, καθώς - όπως φαίνεται - δεν μπόρεσε να αντέξει την απώλεια του μοναχογιού της και μάλιστα με αυτόν τον άγριο τρόπο.

Την είδηση μεταφέρει το αλβανικό μέσο voxnews, το οποίο περιγράφει σοκαριστικές λεπτομέρειες της φρικιαστικής δολοφονίας του 27χρονου οικοδόμου από τη Χαλκίδα.



Ο νεαρός φέρεται να παρασύρθηκε στα Βίλια για να συναντήσει μια γυναίκα που είχε γνωρίσει μέσω μιας εφαρμογής γνωριμιών. Ωστόσο, αντί για συνάντηση, φαίνεται ότι είχε στηθεί μια καλά οργανωμένη παγίδα.

Οι δράστες, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που επικαλείται το αλβανικό μέσο, τον κράτησαν αιχμάλωτο για περίπου 24 ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων τον βασάνισαν και στη συνέχεια τον πυροβόλησαν.



Στη συνέχεια, μετέφεραν τη σορό του στα Σκούρτα και έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο.

Το καμένο όχημα και τα πρώτα ευρήματα των Αρχών



Το όχημα στο οποίο βρέθηκε η σορός είχε δηλωθεί ότι είχε κλαπεί τον Μάιο από τη Γλυφάδα και έφερε πινακίδες κυκλοφορίας από άλλο αυτοκίνητο στην Πιερία.

Αυτή η λεπτομέρεια, σύμφωνα με την αστυνομία, υποδηλώνει ότι πίσω από το έγκλημα θα μπορούσε να βρίσκεται ένα δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος με «επαγγελματική» μεθοδολογία.



Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών πιστεύουν ότι είναι πιθανό ο 27χρονος να δολοφονήθηκε σε άλλη τοποθεσία και στη συνέχεια να μεταφέρθηκε στην ερημική περιοχή όπου βρέθηκε το καμένο όχημα.



«Κλειδί» το κινητό τηλέφωνο



Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις εντατικές έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το κινητό τηλέφωνο του θύματος, το οποίο δεν έχει ακόμη βρεθεί και πιστεύεται ότι περιέχει κρίσιμες πληροφορίες για τους ανθρώπους που τον παγίδευσαν και τον οδήγησαν στη μοιραία συνάντηση.

Το έγκλημα έχει παγώσει την τοπική κοινωνία στη Χαλκίδα και τη Βοιωτία, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για ένα έγκλημα πρωτοφανούς αγριότητας.



Οι αστυνομικές Αρχές αναφέρουν ότι η διαλεύκανση της υπόθεσης είναι θέμα χρόνου, καθώς τα στοιχεία οδηγούν σταδιακά στα άτομα που οργάνωσαν και διέπραξαν την άγρια δολοφονία.