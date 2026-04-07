Σκρέκας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καμία παρότρυνση ή οδηγία για παράνομη πράξη – Από την Αριστερά ο αγρότης»

«Πουθενά δεν υπάρχει δική μου παρότρυνση ή οδηγία για κάποια παράνομη πράξη» απαντά ο βουλευτής ΝΔ Κώστας Σκρέκας για την εμπλοκή του ονόματός του στην δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρώην γραμματέας ΠΕ ΝΔ, μιλώντας το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (7/4) στο Action24, υπογράμμισε ότι είναι «εντελώς διαφορετική περίπτωση ένα λάθος που έγινε στις δηλώσεις» σε σχέση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κάποιων που δεν είχαν χωράφια. «Εγώ ζήτησα να γίνει κάτι νόμιμα και όχι παράνομα», είπε ο κ. Σκρέκας και πρόσθεσε πως πρέπει να εξεταστούν σύντομα οι υποθέσεις από τη δικαιοσύνη «για να αποκατασταθεί το όνομά μας και να φανεί η αλήθεια».

Σε ερώτηση για το αν αληθεύει η πληροφορία ότι ο αγρότης που ζήτησε εξυπηρέτηση δεν είναι από το κυβερνών κόμμα, ο πρώην υπουργός απάντησε: «Αλήθεια είναι αυτό, προέρχεται από τον χώρο της Αριστεράς. Αλλά δεν λέει κάτι αυτό, δεν έχει σημασία για μένα και για κανέναν συνάδελφό μου». Είπε ακόμη ότι μέχρι σήμερα κανείς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει ζητήσει πίσω το ποσό από τον αγρότη.

Επίσης, ο κ. Σκρέκας ανέφερε πως στη διάρκεια που ο ίδιος ήταν υπουργός, είχε δεχθεί τηλεφωνικές κλήσεις από βουλευτές της αντιπολίτευσης για να καταθέσουν τα αιτήματά τους.

Τόνισε πως ζητά να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία για να «αποκατασταθεί η αλήθεια και να μην σπιλώνετε το όνομά μας». Ο βουλευτής της ΝΔ είπε ακόμη πως «εδώ πρέπει να πούμε την αλήθεια και η αλήθεια είναι συγκεκριμένη. Αυτή τη στιγμή στη διοίκηση, στο ελληνικό κράτος, υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν δουλεύουν σωστά. Και ο πολίτης μπορεί να έχει πρόβλημα. Σε ένα πολιτικό γραφείο δεν ζητάνε χάρες μόνο. Ζητάνε να βρουν και το δίκαιο τους πολλές φορές».