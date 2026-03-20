SKY EXPRESS: Δεν αυξήσαμε τις τιμές στα εισιτήρια

Η SKY express ανακοίνωσε ότι, παρά τις πρόσφατες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, θα διατηρήσει σταθερές τις τιμές των εισιτηρίων της, όπως αυτές καθορίζονται βάσει της ζήτησης, χωρίς επιπλέον αύξηση σε αυτή τη φάση.

Η απόφαση της εταιρείας βασίζεται στην ισχυρή πορεία της συνολικά. Το 2025 έκλεισε με σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα, ενώ και το πρώτο τρίμηνο του 2026 η δραστηριότητά της συνεχίζει με θετική δυναμική, επιτρέποντας στην SKY express να απορροφήσει μέρος των πιέσεων από την αύξηση των καυσίμων.