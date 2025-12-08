Σλοτ για Σαλάχ: «Δεν ξέρω αν έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με τη Λίβερπουλ» (vid)

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ άναψε… φωτιές στη Λίβερπουλ, με μία συνέντευξη γεμάτη ένταση και υπονοούμενα για το μέλλον του στον σύλλογο. Ο Αιγύπτιος σταρ, που έχει μείνει εκτός ενδεκάδας στους τρεις τελευταίους αγώνες Premier League, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του μετά το 3-3 με τη Λιντς στο «Έλαντ Ρόουντ».

Μιλώντας στη μικτή ζώνη, ο πρώτος σκόρερ της Λίβερπουλ στην ιστορία της Premier League άφησε αιχμές για τον χειρισμό της διοίκησης και του τεχνικού επιτελείου, τονίζοντας ότι νιώθει «άδικη μεταχείριση» και έλλειψη σεβασμού προς τη συνεισφορά του στην ομάδα. «Έχω δώσει τα πάντα για αυτόν τον σύλλογο. Το πώς εξελίσσεται η κατάσταση δεν είναι σωστό», αρκέστηκε να πει, χωρίς να επεκταθεί, αλλά στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα.

Λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη με την Ίντερ για το Champions League (Τρίτη 9/12, 22:00), ο Άρνε Σλοτ κλήθηκε να σχολιάσει το θορυβώδες ξέσπασμα του Σαλάχ κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου. Μάλιστα, ο Αιγύπτιος σταρ έμεινε εκτός αποστολής από τον αγώνα με την Ίντερ, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων στα διεθνή ΜΜΕ.

Οι δηλώσεις του Σλοτ στη συνέντευξη Τύπου

«Τον ενημερώσαμε ότι δεν θα ταξιδέψει μαζί μας, οπότε αυτή ήταν η μοναδική επικοινωνία που υπήρξε από την πλευρά μας προς εκείνον. Φυσικά, πριν το Σάββατο, οι δυο μας είχαμε μιλήσει πολύ. Κάποιες φορές για περισσότερο, κάποιες για λιγότερο.



Δεν νιώθω ότι η σχέση έχει διαρραγεί, αλλά έχει κάθε δικαίωμα να αισθάνεται όπως θεωρεί εκείνος. Εγώ προσωπικά δεν το είχα νιώσει αυτό καθόλου — τουλάχιστον μέχρι το βράδυ του Σαββάτου. Όταν δεν τον χρησιμοποίησα, συνήθως οι παίκτες δεν συμπαθούν ιδιαίτερα τον προπονητή, αλλά ήταν πολύ σεβαστικός με το επιτελείο μου, με τους συμπαίκτες του, και προπονήθηκε πολύ σκληρά.



Γι’ αυτό, σε έναν βαθμό, με εξέπληξε όταν άκουσα μετά το παιχνίδι τα σχόλια που έκανε. Όπως είπα, δεν είναι η πρώτη και δεν θα είναι η τελευταία φορά που ένας παίκτης που δεν αγωνίζεται λέει κάτι παρόμοιο. Η δική μου αντίδραση είναι ξεκάθαρη. Απόψε δεν είναι εδώ».



Για το αν θα επιστρέψει με την Μπράιτον ο Σαλάχ



«Οι περισσότερες σκέψεις μου αφορούν το αυριανό παιχνίδι και στο μεταξύ αποφασίσαμε να μην τον πάρουμε μαζί μας σε αυτό το ματς. Μετά το αυριανό θα ξαναδούμε την κατάσταση. Πιστεύω ακράδαντα ότι για κάθε παίκτη υπάρχει πάντα πιθανότητα επιστροφής, οπότε ας το αφήσουμε σε αυτό.»



Γιατί μένει στον πάγκο ο Σαλάχ



«Όλο και περισσότερο δυσκολευόμαστε με τα πλάνα παιχνιδιού των αντιπάλων. Δεν μιλάω μόνο για το παιχνίδι με μεγάλες μπαλιές, αλλά προσπαθώ να βρω λύσεις — αυτή είναι η δουλειά μου. Δείξαμε πολύ ευάλωτοι απέναντι σε Νότιγχαμ Φόρεστ και PSV, γι’ αυτό προσπάθησα να παίξω με έναν επιπλέον χαφ απέναντι στη Γουέστ Χαμ και κόντρα στη Σάντερλαντ όταν μπήκε στο ημίχρονο.



Απέναντι στη Λιντς, που έπαιξε 5-3-2, αποφάσισα να παίξουμε κάτι σαν 4-4-2 ρόμβο: τον Εκιτικέ δεξιά, τον Γκάκπο αριστερά και τον Βιρτς στο κέντρο. Θα μπορούσα να είχα επιλέξει τον Μο, αλλά διάλεξα τον Εκιτικέ.»



Για το αν ο Σαλάχ θα ξαναπαίξει με τη φανέλα της Λίβερπουλ



«Δεν έχω ιδέα.»



Για την απόφαση να αφήσει εκτός αποστολής τον Σαλάχ



«Συνήθως είμαι ήρεμος και ευγενικός, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είμαι αδύναμος. Εναπόκειται σε εμάς, στο σύλλογο, να αντιδράσουμε — και βλέπετε ότι το κάναμε, αφού δεν είναι εδώ.»



Τι εννοούσε ο Σαλάχ με το «με έχουν πετάξει κάτω από το λεωφορείο»



«Ο μόνος που μπορεί να απαντήσει γι’ αυτό είναι ο ίδιος ο Μο. Μπορώ να μαντέψω, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι σωστό να το κάνω αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολο για μένα να πω σε ποιον αναφέρεται.»