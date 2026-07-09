Σμαράγδα Καρύδη: «Ήμουν τραγική, μια κότα που φοβόταν, ντροπαλή, τα έκανα όλα χάλια»

H Σμαράγδα Καρύδη μίλησε για την πρώτη της οντισιόν σε θεατρική σχολή στην οποία τα πήγε τόσο χάλια, που φυσικά δεν πέρασε! «Ήθελα να μπω στο θέατρο Τέχνης, μα δεν πέρασα. Με έκοψαν στις δεύτερες γιατί είχαν δίκιο, ήμουν τραγική. Μου κόπηκαν τα πόδια, δεν μπορούσα, τα έκανα όλα χάλια.

Και πήγα μάλιστα χωρίς να με προετοιμάσει κανείς, γιατί ήμουν μια κότα που φοβόταν, ντροπαλή. Δεν ήθελα και κανένας να με δει, ούτε ο πατέρας μου με είχε δει, ούτε η μάνα μου με είχε δει στα κομμάτια μου ούτε κανένας. Οπότε έπεσα κατευθείαν μπροστά στον Κουγιουμτζή να με κοιτάει περίεργα», είπε στο vidcast «Ποιος είσαι τελικά».

«Το κλίμα ήταν σκοτεινό και μαύρο»

«Υπήρχε και ένα άσχημο κλίμα, να πούμε τώρα την αλήθεια, πολύ σκοτεινό, πολύ μαύρο… Δηλαδή έρχεται ένα νέο παιδί, ας είσαι λίγο πιο γλυκός. Ήταν σοβαρά τα πράγματα. Ήταν πολλά κορίτσια, όλες με μαύρα. Εγώ είχα βάλει κάτι πράσινα πάνινα παπούτσια και ένα τζιν και κάπως ήμουν παράταιρη σε αυτό το πράγμα εκεί.

Δεν έφταιγε όμως το ντύσιμο, η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν καλή, γιατί τα ’χασα, δεν μπορούσα να συνεχίσω. Οπότε μετά σκέφτηκα πως οι εξετάσεις του Εθνικού ήταν σε έναν μήνα, είχα περιθώριο και κατάλαβα πως πρέπει να με προετοιμάσει κάποιος άνθρωπος. Καταρχάς για να φάω την κρυάδα, ότι κάποιος με βλέπει και να μην έρθω σε αυτή τη σύγκρουση ότι ξαφνικά βγήκα μόνη μου σε κοινό που είναι πολύ δύσκολο. Ο Χαλκιάς με προετοίμασε ο μπαμπάς του Ορέστη, πήγα καλά και πέρασα».