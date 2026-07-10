Smart τεχνολογίες, AI και παρακολούθηση εξ αποστάσεως: Τα έξυπνα συστήματα της WINGS αλλάζουν τη λειτουργία του Αρεταίειου Νοσοκομείου

Η ψηφιακή τεχνολογία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινή λειτουργία των νοσοκομείων, όχι μόνο διευκολύνοντας το έργο των επαγγελματιών υγείας αλλά και βελτιώνοντας την ασφάλεια και τη φροντίδα των ασθενών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Ιουλίου στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, η WINGS παρουσίασε μια σειρά από εφαρμογές που αξιοποιούν αισθητήρες, φορητές συσκευές, τεχνητή νοημοσύνη και συνδεσιμότητα υψηλών ταχυτήτων, με στόχο την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας.

Smartwatches που παρακολουθούν τον ασθενή σε πραγματικό χρόνο

Στην καρδιά των εφαρμογών βρίσκεται η χρήση έξυπνων ρολογιών (smartwatches), τα οποία θα διατεθούν το επόμενο διάστημα σε ασθενείς του Αρεταίειου. Οι συσκευές καταγράφουν συνεχώς ζωτικές παραμέτρους, όπως η αρτηριακή πίεση, οι καρδιακοί παλμοί και ο κορεσμός οξυγόνου, μεταδίδοντας τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στο ιατρικό προσωπικό.

Η παρακολούθηση δεν περιορίζεται μόνο στην περίοδο νοσηλείας. Τα ίδια συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για home monitoring, επιτρέποντας στους γιατρούς να παρακολουθούν ασθενείς ενώ βρίσκονται στο σπίτι τους για χρονικό διάστημα που καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της θεραπείας, από λίγες ημέρες έως αρκετές εβδομάδες. Αντίστοιχη εφαρμογή σχεδιάζεται να υλοποιηθεί και στο Νοσοκομείο Θεαγένειο.

Εξατομικευμένες ειδοποιήσεις και προβλέψεις με τεχνητή νοημοσύνη

Όλες οι πληροφορίες συγκεντρώνονται σε μια ενιαία πλατφόρμα παρακολούθησης, μέσω της οποίας οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να βλέπουν τις τελευταίες μετρήσεις κάθε ασθενούς, την εξέλιξή τους σε γραφήματα και το ιστορικό των δεδομένων.

Το σύστημα αποστέλλει ειδοποιήσεις με διαφορετικούς τρόπους — μέσα από την πλατφόρμα, με αναδυόμενα μηνύματα ή σε φορητές συσκευές όπως tablet — όταν εντοπίζεται κάποιο κρίσιμο περιστατικό.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι ότι οι τιμές συναγερμού δεν είναι ίδιες για όλους. Ο κάθε γιατρός μπορεί να ορίζει εξατομικευμένα όρια για κάθε ασθενή, ώστε οι ειδοποιήσεις να ανταποκρίνονται στη δική του κλινική εικόνα. Παράλληλα, αξιοποιούνται εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να εκτιμήσουν την πιθανή εξέλιξη ορισμένων δεικτών, όπως της αρτηριακής πίεσης, προσφέροντας πρόσθετη υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων.

Υπερηχογραφήματα από απόσταση μέσω του δικτύου 5G

Μία ακόμη εφαρμογή αφορά την απομακρυσμένη παρακολούθηση υπερηχογραφικών εξετάσεων. Χάρη στη σύνδεση μέσω του ιδιωτικού δικτύου 5G, οι γιατροί μπορούν να λαμβάνουν ζωντανά όλα τα δεδομένα μιας εξέτασης, ακόμη και αν δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η άμεση διάγνωση, περιορίζονται οι μετακινήσεις του ιατρικού προσωπικού, μειώνεται ο χρόνος αναμονής των ασθενών και δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις για συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων σε απαιτητικά περιστατικά. Η ίδια τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί και για την εκπαίδευση νέων γιατρών από απόσταση.

«Έξυπνοι» απινιδωτές που μπορούν να εντοπιστούν άμεσα

Η WINGS παρουσίασε επίσης μια λύση διαχείρισης ιατρικού εξοπλισμού, με πρώτη εφαρμογή τους απινιδωτές.

Μέσω της πλατφόρμας είναι δυνατός ο εντοπισμός της ακριβούς θέσης κάθε απινιδωτή, τόσο μέσα όσο και έξω από το νοσοκομείο, ενώ παράλληλα καταγράφεται αν έχει μετακινηθεί από το προκαθορισμένο σημείο του, πότε χρησιμοποιήθηκε και σε ποια κατάσταση βρίσκεται.

Το σύστημα ενημερώνει επίσης για την κατάσταση της συσκευής, όπως το επίπεδο της μπαταρίας και τη λειτουργικότητά της, ώστε να διασφαλίζεται ότι κρίσιμος εξοπλισμός θα είναι διαθέσιμος όταν χρειαστεί.

Ψηφιακή διαχείριση των υποδομών του νοσοκομείου

Πέρα από την παρακολούθηση ασθενών, η πλατφόρμα wi.sense επιτρέπει και την παρακολούθηση της λειτουργίας των ίδιων των νοσοκομειακών εγκαταστάσεων.

Αισθητήρες συλλέγουν σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, αλλά και για την ποιότητα του αέρα, όπως η θερμοκρασία και άλλες περιβαλλοντικές παράμετροι. Η ανάλυση των στοιχείων επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κτιρίου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι εφαρμογές αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία όσο και σε κέντρα αποκατάστασης, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και υπηρεσίες κατ' οίκον νοσηλείας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν τα δίκτυα νέας γενιάς για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας.



Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εφαρμογές υλοποιήθηκαν πάνω σε δίκτυο 5G που εγκατέστησε η COSMOTE TELEKOM και οι 3D απεικονίσεις έγιναν από την εταιρεία apoQlar.

Οι εφαρμογές αυτές της WINGS, σε συνεργασία με τα δίκτυα νέας γενιάς, δίνουν την δυνατότητα σημαντικής αναβάθμισης των υπηρεσίων υγείας, τόσο σε ταχύτητα όσο και σε ποιότητα υπηρεσιών. Εξοικονομούνται πόροι από το εθνικό σύστημα υγείας, βελτιώνεται η διαχείριση διαθέσιμων πόρων, ενισχύεται η ασφάλεια ασθενών. Οι τεχνολογίες αυτές είναι διαθέσιμες, λειτουργικές, έτοιμες για χρήση από δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, ιδιωτικούς οργανισμούς υγείας, δημόσια και ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και υπηρεσίες κατ' οίκον νοσηλείας.

