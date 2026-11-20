Καρέ καρέ η διάσωση 26χρονης που έπεσε από βράχους στη Σητεία – Μεγάλη κινητοποίηση για την ανάσυρσή της
Η νεαρή κοπέλα έπεσε από ύψος 6 μέτρων ενώ έκανε βόλτα με το σκύλο της.
Τα χειρότερα απέφυγε μία 26χρονη κοπέλα στη Σητεία, η οποία έπεσε από μεγάλο ύψος ενώ έκανε βόλτα το μεσημέρι της Παρασκευής (20/11).
Η 26χρονη βρισκόταν σε βραχώδη παραλία λίγο μετά την Παναγία Φανερωμένη, ενώ αναζητούσε το σκύλο της με τον οποίον είχα πάει για βόλτα. Πάνω στην αναζήτησή της η κοπέλα γλίστρησε και έπεσε από ύψος 6 μέτρων.
Ευτυχώς κατάφερε να ειδοποιήσει συγγενείς της, οι οποίοι με τη σειρά τους κάλεσαν βοήθεια. Στο σημείο του ατυχήματος κατέφτασαν Αστυνομία, Λιμενικό, Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ καθώς και ομάδα από τους Εθελοντές Διασώστες Εκτάκτων Αναγκών Κρήτης. Οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν σώα την 26χρονη, με τη διαδικασία να καταγράφεται σε βίντεο.
Η νεαρή κοπέλα έφερε κάταγμα στον αστράγαλο και ένα μικρό τραύμα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σητείας.