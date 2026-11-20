Τα χειρότερα απέφυγε μία 26χρονη κοπέλα στη Σητεία, η οποία έπεσε από μεγάλο ύψος ενώ έκανε βόλτα το μεσημέρι της Παρασκευής (20/11).

Η 26χρονη βρισκόταν σε βραχώδη παραλία λίγο μετά την Παναγία Φανερωμένη, ενώ αναζητούσε το σκύλο της με τον οποίον είχα πάει για βόλτα. Πάνω στην αναζήτησή της η κοπέλα γλίστρησε και έπεσε από ύψος 6 μέτρων.

Μία 26χρονη κοπέλα ανασύρθηκε σώα όταν έπεσε από μεγάλο ύψος σε βραχώδη παραλία της Σητείας το μεσημέρι της Παρασκευής (20/11). Μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο.



Βίντεο: Εθελοντές Διασώστες Εκτάκτων Αναγκών Κρήτης pic.twitter.com/Om23hfpv07 — Flash.gr (@flashgrofficial) November 20, 2026

Ευτυχώς κατάφερε να ειδοποιήσει συγγενείς της, οι οποίοι με τη σειρά τους κάλεσαν βοήθεια. Στο σημείο του ατυχήματος κατέφτασαν Αστυνομία, Λιμενικό, Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ καθώς και ομάδα από τους Εθελοντές Διασώστες Εκτάκτων Αναγκών Κρήτης. Οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν σώα την 26χρονη, με τη διαδικασία να καταγράφεται σε βίντεο.

Η νεαρή κοπέλα έφερε κάταγμα στον αστράγαλο και ένα μικρό τραύμα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σητείας.