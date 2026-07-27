Σόδα στους οδηγούς των παραθύρων: Το κόλπο που βοηθά να μείνουν καθαροί και να λειτουργούν καλύτερα

Οι οδηγοί των παραθύρων συγκεντρώνουν καθημερινά σκόνη, μικρά υπολείμματα χώματος και υγρασία, ακόμη κι αν δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά. Με τον καιρό, αυτά τα κατάλοιπα συσσωρεύονται στις ράγες, επηρεάζοντας την ομαλή κίνηση των κουφωμάτων και δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου μπορεί να αναπτυχθούν δυσάρεστες οσμές ή ακόμα και μούχλα.

Για τον καθαρισμό τους δεν χρειάζονται ακριβά εξειδικευμένα προϊόντα. Η μαγειρική σόδα θεωρείται μία από τις πιο πρακτικές λύσεις, καθώς δρα σαν ήπιο φυσικό λειαντικό. Αφαιρεί την επίμονη βρωμιά χωρίς να χαράζει επιφάνειες όπως το αλουμίνιο ή το PVC, ενώ παράλληλα βοηθά στην απορρόφηση των οσμών και στη μείωση της υγρασίας.

Δες βήμα-βήμα πώς να εφαρμόσεις τη μέθοδο και αξιοποίησε τη μαγειρική σόδα για να διατηρήσεις τους οδηγούς των παραθύρων καθαρούς και τα κουφώματα να λειτουργούν πιο ομαλά.