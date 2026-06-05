Σοφία Κουρτίδου: «Ένας από τους λόγους που έχω ερωτευτεί τον Γιάννη έχει να κάνει και με την αναπηρία του»

Η Σοφία Κουρτίδου ήταν καλεσμένη στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για τη γνωριμία της με τον παραολυμπιονίκη Γιάννη Σεβδικαλή, μια γνωριμία που κατέληξε σε σχέση και όλα τα μαθήματα ζωής που παίρνει καθημερινά από εκείνον. «Ένας από τους φωτεινούς ανθρώπους που προσέγγισα ήταν ο Γιάννης. Σίγουρα δεν είχα τίποτα στο μυαλό μου όταν πήγα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη.

Είναι ένας άνθρωπος τόσο φωτεινός. Το χαμόγελό του, το βλέμμα του, η προσωπικότητά του, το πώς έχει μετουσιώσει όλα αυτά που έχουν συμβεί στη ζωή του. Ο Γιάννης, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι παραολυμπιονίκης και είναι ένα πάρα πολύ φωτεινό παράδειγμα. Έχει καταφέρει απίστευτες επιτυχίες στον αθλητισμό. Χθες έκανε το δέκατο παγκόσμιο ρεκόρ σε έναν αγώνα που ήμασταν μαζί. Έχω άπειρους λόγους να είμαι περήφανη για τον Γιάννη. Τον θαυμάζω και είναι ένας από τους λόγους που είμαι τόσο βαθιά και ουσιαστικά ερωτευμένη μαζί του και κάθε μέρα τον ερωτεύομαι και ακόμη περισσότερο».

«Πέρασαν δύο βαγόνια τρένου από πάνω του»

«Κι ένας από τους λόγους που τον θαυμάζω είναι επίσης το ότι ο Γιάννης έχει διπλό ακρωτηριασμό και στα δυο του πόδια. Είχε ένα ατύχημα με τρένο πριν 13 χρόνια. Πέρασαν δύο βαγόνια τρένου, βρέθηκαν ανάμεσα στις ρόδες και στις ράγες του τρένου, τον έστειλαν για 25 μέτρα. Θα μπορούσε πραγματικά να έχει χάσει τη ζωή του. Αλλά ο λόγος για τον οποίο τον θαυμάζω είναι ότι όλο αυτό το μετουσίωσε ο ίδιος ένα θαύμα. Κατάφερε να είναι σήμερα ένας πραγματικά αξιοθαύμαστος άνθρωπος και να ασχοληθεί με όλα αυτά τα οποία ονειρεύεται.

Επειδή υπάρχει αυτό που λέμε ο στιγματιστικός λόγος, πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι λένε κάτι όμορφο, αλλά υπονοούν το αντίθετο. Δηλαδή πολλές φορές και ακόμη και σήμερα έχουν άνθρωποι που μου λένε μπράβο σου πάντως! Μου αξίζουν συγχαρητήρια γιατί όντως είναι τιμή μου να με έχει επιλέξει αυτός ο άνθρωπος για γυναίκα του. Τώρα αυτό το «πάντως» εγώ προσωπικά εν έτει 2026 δεν μπορώ να το καταλάβω. Το δικαιολογώ, αλλά δεν μπορώ ακριβώς να καταλάβω από πού προέρχεται. Η αλήθεια είναι πως ένας από τους λόγους που έχω ερωτευτεί τον Γιάννη έχει να κάνει και με την αναπηρία του. Δεν είναι η ίδια η αναπηρία του. Οι άνθρωποι διαμορφώνονται μέσα από αυτά που τους συμβαίνουν. Δηλαδή μπορεί να μην μπορούμε να ορίσουμε αυτό που θα μας συμβεί. Εμείς όμως ορίζουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε».