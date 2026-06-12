Σοφία Μαριόλα: Έχω στιγματιστεί ως «η γυναίκα του Στράτου» και δεν με φλερτάρουν

Έχουν περάσει λίγοι μήνες μετά τον χωρισμό τους και οι σχέσεις τους παραμένουν καλές, όμως η Σοφία Μαριόλα θεωρεί ότι έχει στιγματιστεί ως «η γυναίκα του Στράτου Τζώρτζογλου» και γι' αυτό δεν την φλερτάρουν.

«Δεν με φλερτάρουν καθόλου, θα έλεγα. Δεν ξέρω… Μάλλον έχω στιγματιστεί ως «η γυναίκα του Στράτου» και δεν δέχομαι φλερτ ιδιαίτερα» παραδέχθηκε στις δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους των τηλεοπτικών εκπομπών.

Και μπορεί με τον πρώην σύζυγό της να μην επικοινωνούν καθημερινά, όπως έχουν καταφέρει να βρουν τις ισορροπίες τους και μετά τον χωρισμό τους. «Μιλήσαμε πριν τρεις μέρες. Δεν έχουμε καθημερινή επικοινωνία, όχι. Τόσο όσο. Όποτε χρειάζεται, ό,τι νιώθει ο καθένας είναι ωραίο να λέγεται και έχουμε καλή επαφή» ξεκαθάρισε.