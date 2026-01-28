Σοφία Μαριόλα για Τζώρτζογλου: «Υπάρχει και πόνος στο διαζύγιο και πόνος στον γάμο, οπότε διαλέγεις»

Η Σοφία Μαριόλα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» για τον χωρισμό της με τον Στράτο Τζώρτζογλου λέγοντας πως δεν μένεις σε έναν γάμο μόνο και για πηγαίνεις διακοπές και επιβεβαιώνοντας τα λεγόμενα του ηθοποιού πως συνεχίζουν να διατηρούν καλές σχέσεις ως πρώην ζευγάρι…

«Η σχέση μας με τον Στράτο είναι εξαιρετική. Θα πάω και στην πρεμιέρα του στο θέατρο. Φυσικά και ήμουν ευτυχισμένη μέσα στον γάμο μου. Ποια γυναίκα θα έμενε σε έναν γάμο μόνο για διακοπές ή μόνο για κάποια πράγματα; Την ατάκα για τις διακοπές απ’ ό,τι μου είπε ο Στράτος, δεν το δήλωσε, απλά γράφτηκε, δεν ξέρω, από τον δημοσιογράφο, ίσως για να πουλήσει; Μέσα στη συνέντευξη δεν έγραφε αυτή τη φράση».

«Οποιαδήποτε πάθηση επηρεάζει»

Η Μαριόλα σχολίασε και το γεγονός πως ίσως η κατάθλιψη που πέρασε ο Τζώρτζογλου επιδείνωσε τη μεταξύ τους σχέση και έφερε τον χωρισμό. «Ό,τι περάσαμε, περάσαμε. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Σίγουρα η κατάθλιψη επηρεάζει, οποιαδήποτε πάθηση ή κατάσταση μέσα σε έναν γάμο, αλλά όλα καλά».

«Δεν θα ήθελα να δώσουμε κι άλλη έκταση»

Το μοντέλο δεν θέλησε να σχολιάσει το εάν ο χωρισμός προέκυψε από το ότι εκείνη ήθελε να δημιουργήσουν οικογένεια και εκείνος όχι. «Δεν θα ήθελα τώρα να αναφερθώ και να δώσουμε κι άλλη έκταση. Μιλάμε πολύ συχνά στο τηλέφωνο και είμαστε πολύ καλά. Δεν υπάρχει εύκολο διαζύγιο! Υπάρχει και πόνος στο διαζύγιο και πόνος στον γάμο, οπότε διαλέγεις».